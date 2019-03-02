FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1375

Lesorub :

zaman pazarlık işidir (istemek...)...

ve yer iyi


İlya, Mui Ne zaman, seni her an atarlar)
 
Ona güvenme))) Strange nabız atışları hakkında bir bok bilmiyor)))) Bu yüzden geleceği sadece ben görüyorum)))
 
Ona güvenme))) Strange nabız atışları hakkında bir bok bilmiyor)))) Bu yüzden geleceği sadece ben görüyorum)))

Geleceği göremiyorum, 48 sterlin dedim ve hepsi bu)))

seste tekrar et)

Öğretmen hasta mı? (Pantolonsuz sahada koşuşturup bakıyorum ve her beş dakikada bir al sat diye bağırıyorum)))))))))))))))))))

 
Burada, para için bir hindinin küçük değil, zamanında ilan edildiğini hatırlıyorum ...

ve profesyonel olanlar gibi...

Dolandırıcılık kaçınılmazsa neden bunu yapmak zorunda kaldılar?

 
Görüyorsun - görmüyorsun)))
 
Anahtar kelime reklamdır. Yani enayileri çok emmek istiyorlar, demek ki Mui Ne, yoksa kendileri kullanıp susacaklardı)

Ayrıca bana burada kimin profesyonel olduğunu söyle, ilginç, evet)))))

 
bana gelince, bilmenin zamanı geldi!

CD başına pound, 1.4828:


 
Zamana ihtiyacım yok, ama dün cd'siz pound hakkında söyledim)
 
sakal sakaldır...
 
Fiyatı biliyorsan neden saati de bilmen gerekiyor? Sınırları belirleyip yürüyüşe çıkıyorum) Peki gerçek fessians tutai kim, değil mi?)))

Peki ya Öğretmen, O'nun akıl sağlığı konusunda ciddi anlamda endişeleniyorum...

