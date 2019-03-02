FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1374

tuma88 :

Zhenya ,
osilatörünüz ne durumda?
bir makine değil mi?

teşekkür etmek !
Para getiriyor mu? Teşekkürler )))
 
artikul :
Para getiriyor mu? Teşekkürler )))
hmm ... Yapmak zorundayım. Kullanırım.
Ateşi soğutmanıza ve sık sık pazara girmemenize izin verir.
Bir çeşit fren.

Teşekkür ederim!
 
Ishim :
şimdi satın alıyorlar. (satın alma pozisyonu)
İşim :
satışlar EUR'da başladı (satış pozisyonu)


Bu gibi şeyler araya giriyor.

teşekkür etmek !
 
tuma88 :


Bu gibi şeyler araya giriyor.

teşekkür etmek !
Alımları tüm hızıyla satmak)))
 

10 dakika içinde audi'de bile olacak:


 
10. saatin sonunda euro alacağım)))
 
tuma88 :


herkese selam)

Daha önce kimse beni atmazsa, akşamları sandığa kazacağım)

Teşekkür ederim !
Ve bu nedir? Burada kayınlarda kafam karıştı))
 
artikul :
10. saatin sonunda euro alacağım)))

zaman pazarlık işidir (istemek...)...

ve yer iyi


 
Lesorub :

zaman pazarlık işidir (istemek...)...

ve yer iyi


istemek zararlı değil
 
Sensei, palyaço olarak mı çalışıyorsun)))
