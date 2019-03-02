FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1334
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Erken Shima erken
işte başka bir konu. ve değişiklik için pamm ve eldeki Kase) kendi tahminlerine karşı - bu süper bir bağırsak !!!
Bugünün tahmini yarın içindir, unutmayın, aksi takdirde karma (kar faktörü) bozulur
peki, bu bir destek ekibi)))) (ama masaj yapmıyor musun?)
yap, arkanı hazırla))))
git .... mmm-shcheke çalışması ))))))))
Ne yaptığını biliyorsun... Adam işte ve sen gidiyorsun ... mmm))))
bot yahudi mi şimdi nereye bakıyor?
turp satmaya başladı)))) günün zirvesinden, firketeden ... 1.05'ten 15 masallık ızgarayı kapattı ve şimdi piç satıyor.
şimdi 1.0730 (veya kendi euro'nuz var)
evet, öyle olsun, sorun değil. Grail'i unutma...
Gridin 1.05'ten başladığını kastetmiştim...
Bu arada, yaygaranızla ilgilenmiyorum, düzeltme için Evra (konum nötr, en az 1.06))))) palyaçolar)))))))
pound tahmine göre gidiyor - hiçbir şey için gerekli olmasa da))))) (ornitorenkler gagalarını açtı ve cennetten man için bekledi! - kimseye kapatma, yaşlı bağırdı - herkesi bekle!) ))))))))))))))
Merhamet edip ona yol gösterdiğin bu kasmanaftı ben bir asır unutmayacağım, o da SENİ unutmayacak.
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1135#comment_1441636