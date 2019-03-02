FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1330
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
stranger :
Та ты просто мне деньги отдай, а селлимит убери
Limitin nesi var?
Bana parayı vermen ve selimiti kaldırman yeterli.
Şimdiye kadar 1.5-1.51.
Ancak mesele satış bölgesinde değil, Pazartesi günü alımlar için olgunlaştığı gibi onlar için olgunlaştığında.
Audi'ye devam etmek tamamlanmış sayılabilir, euro yolunda, artık taşımayacağım, sıkıcı.
çerçeveli tabak...
çerçeveli tabak...
Ne kadar utanç verici olursa olsun elimde bir çift kaldı, ama öyle ((((mevcut euro
ama prensipte euronun ne olduğu, harrier ne olduğu önemli değil. tam tersi...
HIM'in Eureka için bir tahmin çizmesi ve bir ay ticareti yapması gerekir ( Kase kabul etmez ....)
Böylece beyinler gümüş bir tepsi yerine uçar)))))..
Kimsenin umurunda değil, beklemek zorundasın ve birkaç dakikada bir kendini trenin altına atmamalısın.
Bekleyen bir danışmanım var ve umrunda değil - fiyatın nerede göründüğü ve daha da fazlası nereye gittiği ....
Danışmanlara neden ihtiyaç duyulduğunu anlamıyorum, piyasadaki durum haftalar ve aylar boyunca önemli ölçüde değişmiyor, kısa vadede ticaret yaparken bile, bunu kendiniz yapabilir ve sadece parmağınızla üç veya dört kez düğmeye basabilirsiniz. hafta)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))
Evet, bundan da sıkıldım.
danışman - bu istikrar içindir, böylece şalgamlarımı seğirmem ve çizmem.