Bicus :

Pound satış alanı 1.5'in üzerinde. Değil mi, Sakal?

Şimdiye kadar 1.5-1.51.

Ancak mesele satış bölgesinde değil, Pazartesi günü alımlar için olgunlaştığı gibi onlar için olgunlaştığında.

Audi'ye devam etmek tamamlanmış sayılabilir, euro yolunda, artık taşımayacağım, sıkıcı.

gürültü yapmaya devam et =))

 
stranger :
Sha, sha.., shal...pu)))
 
Lesorub :

ge-gee

stranger :

eurcad'ım var...
 
20-30 çift arasından bir şeyler doğru yönde gitmeli
 
aradım...
 
Gelecek vaat eden bir çift seçtim, şimdiden 3.5 incir atladı ve hafta başından beri neredeyse 600 dolar getirdi, neden o çöpleri toplamaya gidiyorum))))
 
herkesin bir çöplüğü var...


 
Bana parayı vermen ve selimiti kaldırman yeterli.
