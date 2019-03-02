FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1329
Pound satış alanı 1.5'in üzerinde. Değil mi, Sakal?
Şimdiye kadar 1.5-1.51.
Ancak mesele satış bölgesinde değil, Pazartesi günü alımlar için olgunlaştığı gibi onlar için olgunlaştığında.
Audi'ye devam etmek tamamlanmış sayılabilir, euro yolunda, artık taşımayacağım, sıkıcı.
gürültü yapmaya devam et =))
Sha, sha.., shal...pu)))
ge-gee
Orada Öğretmen aynı palyaçolukla uğraşıyor)))
eurcad'ım var...
20-30 çift arasından bir şeyler doğru yönde gitmeli
aradım...
Gelecek vaat eden bir çift seçtim, şimdiden 3.5 inciri dörtnala koştu ve hafta başından beri neredeyse 600 dolar getirdi, neden o çöpleri toplamaya gidiyorum ))))
herkesin bir çöplüğü var...
herkesin bir çöplüğü var...