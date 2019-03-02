FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1135
А как же)
Вот блин!
Или там объемы нарисовали?
а я покупАю)
объемы нарисованы там, красивее и точнее нет нигде, надо искать.
Ну а утром сегодня что? Тоже объемы?
Тише ты, соседей распугаешь. )))
на прямоугольнике валяюсь. помнишь про него сегодня писал?
удержал таки он меня. жду, когда второй этаж готов будет.
правда закрывал/открывал неоднократно седня (разные алгоритмы получения сигнала надумывал). кроссов запустил на подмогу, так они спецагентами Коляна оказались))) натуральные БАЛАНСировщики, локеры вдвойне, как и их спред. за что только им платят????
Юрченко, у нас разные стили торговли, я сегодня последние продажи закрывал, а вы в них лезли, так что мои объяснения для вас бесполезны, да и не хочу я ничего объяснять.
ладно господа. ошибок нет. всем удачи !!!
Подарок)
не старый=) путы колы это фигня=)))
чуйку надо.... =)) чуйка решает =) решает для дяди коли=))