stranger:

А как же)

 

Ну а утром сегодня что? Тоже объемы?
 
yurchenko:
Вот блин!
Пробой и ретест снизу, классика.
yurchenko:
Или там объемы нарисовали?

а я покупАю)

объемы нарисованы там, красивее и точнее нет нигде, надо искать.

 
yurchenko:
Ну а утром сегодня что? Тоже объемы?
Юрченко, у нас разные стили торговли, я сегодня последние продажи закрывал, а вы в них лезли, так что мои объяснения для вас бесполезны, да и не хочу я ничего объяснять.
 
_new-rena:

а я покупАю)

Тише ты, соседей распугаешь. )))
tol64:
Тише ты, соседей распугаешь. )))

на прямоугольнике валяюсь. помнишь про него сегодня писал?

удержал таки он меня. жду, когда второй этаж готов будет.

правда закрывал/открывал неоднократно седня (разные алгоритмы получения сигнала надумывал). кроссов запустил на подмогу, так они спецагентами Коляна оказались))) натуральные БАЛАНСировщики, локеры вдвойне, как и их спред. за что только им платят????

 
stranger:
Юрченко, у нас разные стили торговли, я сегодня последние продажи закрывал, а вы в них лезли, так что мои объяснения для вас бесполезны, да и не хочу я ничего объяснять.
очень разные!
ладно господа. ошибок нет. всем удачи !!!

Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P PriceCommissionTaxesSwapProfit
2015.03.18 17:31:05buy0.01audusd0.76440.00000.0000 0.76610.000.000.001.70
2015.03.18 17:31:07buy0.01nzdusd0.73650.00000.0000 0.73760.000.000.001.10
2015.03.18 17:31:10sell0.01usdcad1.27940.00000.0000 1.27620.000.000.002.51
2015.03.18 17:31:14sell0.01usdjpy120.880.000.00 120.870.000.000.000.08
2015.03.18 17:31:16sell0.01usdchf0.99710.00000.0000 0.99400.000.000.003.12
2015.03.18 17:33:08buy0.01eurusd1.06200.00000.0000 1.06560.000.000.003.60
2015.03.18 18:00:32buy0.01gbpusd1.46890.00000.0000 1.47090.000.000.002.00
 

Подарок)

 

stranger:

Подарок)

 

не старый=) путы колы это фигня=)))

чуйку надо.... =)) чуйка решает =) решает для дяди коли=))

