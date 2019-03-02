FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1340

stranger :

Bundan bahsetmiyorum, işte bugünkü tavanı ve kimin neyi nereye koyduğu umrunda değil)

Poh tavan nerede, asıl mesele ayakların nerede
 
Alexey :
Avroyu zaten 1.06'da MİNİMUM OLARAK gönderdi, gönderdi, sattı ve gitti, gelip zararını pamm'ından hesaplayacaktır.

 
_new-rena :

Evra'nın nasıl yürüdüğüne dair klasik bir örnek. Dikkatle izleyin. günün en yüksek seviyesinden cari fiyata alın ve aynı miktarı bir kenara koyun - yine mevcut fiyattan. ne oldu ve ne zaman dediğin yerde olacak?

şimdi aşağı, yani yukarı bir zam - eşit derecede olasıdır. // bu sadece gün içinde çalışır, elbette her zaman değil

Özel bir şey yok, oraya arama izni koydum.
Alexey :
Özel bir şey yok, oraya arama izni koydum
Bu doğal. ve yalnız değilsin. fiyat ortada ve kalktı)
 
stranger :
ve satıcıların alıcılarını ne umursuyorsunuz - hala ticaret yapmıyorsunuz. (bahçeyi çapala ve sinsice çapala)
 
stranger :
Ahh! güzelliği anlamıyorsun rüzgarın sesi, esintinin spreyi, güzellik tarif edilemez
 
Alexey :
_new-rena :
Bu doğal. ve yalnız değilsin. fiyat ortada ve kalktı)
çoktan ulaştı, siparişler açıldı, şimdi altta veya üstte fark etmez
 
stranger :
Bu yüzden dün Sensei'ye önerdi, para yok diyor)
dün ve dünden önceki gün her şeye sahipsiniz - çevrimiçi girişler ilginç, ama saçmalık yok (dünün hareketini açıklıyor - ya da burada entelektüel bir dinlenme ve ısınma var mı - yataklar arasında)
 
stranger :

Neden öyle?
