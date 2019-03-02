FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1341

Ishim :
dün ve dünden önceki gün her şeye sahipsiniz - çevrimiçi girişler ilginç, ama saçmalık yok (dünün hareketini açıklıyor - ya da burada entelektüel bir dinlenme ve ısınma var mı - yataklar arasında)
Ve hu-hu ho-ho değil mi?
 
Alexey :
Neden öyle?
Strange, kendisinin zaten kaybettiği Patam'ı takas etmez ve siz takas yaparsınız)))) (her şey yolunda)
 
Alexey :
Neden öyle?
Çünkü hepimiz palyaçoyuz ve sadece HE esnafıyız. Unutma, ama kendin için yaz)))
 
stranger :
Ve hu-hu ho-ho değil mi?
peki, bu sakallı bir büyükanne - dünün mumunu açıklıyor. (0,5 bahis için boş konuşmayı öğretmek için DC'ye gidin)
 
sana hayret ediyorum Bu kırılgan zihinler için bir mücadele mi?
 
Alexey :
Sana hayret ediyorum, kırılgan zihinler için verilen mücadele bu mu?
Bu, Öğretmenin aptallığı ve HIS kibiridir)))) Size söyledim, Mart ayında Yurchenko'ya yardım etmeye karar verdi, ona ticaretinin sırrını açıkladı, hikaye orada, en çok satanlar sigara içiyor, sayfa 1110'dan bir yerden başlıyorsunuz 30. sayfaları okuyabilirim, bugün, sanki bana poundun düşüşünü hatırlatmış gibi, 250 pipinde gerçekten sıkışıp kaldığım, gittim ve tekrar okudum. bıyıklara komşu ... ki))))))))))))
Alexey :
Sana hayret ediyorum, kırılgan zihinler için verilen mücadele bu mu?
bekleyin, bu sadece başlangıç. her şey her zamanki gibi giderse, kendini bir sandalyeye bağla, Schaub düşmesin)))
 
Alexey :
zaten ulaşıldı, siparişler açıldı, şimdi altta veya üstte önemli değil
yalan söyledim tam açmadım pipo yapmak zorunda kaldım
Ishim :
Strange, kendisinin zaten kaybettiği Patam'ı takas etmez ve siz takas yaparsınız)))) (her şey yolunda)
ve yatırım yapıyorum. Biraz daha gözlemleyip güveneceğim - %99,99....
 

18 Mart akşamına kadar buradan okumaya başlayabilirsiniz, gülün))))

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1110

