stranger :
O aptal))))
ne arıyor?
 
Ishim :
Dün dedi - bir hedef olmalı! en azından tahminin amacı (senaryo senin için mevcut değil) - ve bu deniz kenarındaki hava, peki, nasıl 63 pound gönderdiğini hatırla - çığlık)))))
Her yere gönderebilirim, ancak sayılar bana bunun işe yaramayacağını söylerse, onlara inanırım)))
 
Ishim :
Bu iyi bir söz
 
stranger :
orda gol yoktu ama sterlin çökünce çıktın zaten - sonra)))))) o yüzden kendini kandırma.
mmmoguschiy :
tahkim için misin? üçgen? anlamak?

Kendine has stratejileri ve markaları var...

Bugün levye olacak mı?

 
Ishim :
Evet, evet, 5265'ten sattım ve beş rakamı kapattım, sonra satın aldığınız altta satmak için koştunuz, birçoğu öldü, mübarek hafıza, öğrenciniz Yurchenko henüz bulunamadı
 
stranger :
Bu arada, yaygaranızla ilgilenmiyorum, düzeltme için Evra (konum nötr, en az 1.06))))) palyaçolar)))))))

pound tahmine göre gidiyor - hiçbir şey için gerekli olmasa da))))) (ornitorenkler gagalarını açtı ve cennetten man için bekledi! - kimseye kapatma, yaşlı bağırdı - herkesi bekle!) ))))))))))))))

 
_new-rena :

Kendine has stratejileri ve markaları var...

peki, chetuerg haber günüdür))
 
Ishim :
Erken Shima erken
Ishim :

pound tahmine göre gidiyor - hiçbir şey için gerekli olmasa da))))) (ornitorenkler gagalarını açtı ve cennetten man için bekledi! - kimseye kapatma, yaşlı bağırdı - herkesi bekle!)) ))))))))))))))

işte başka bir konu. ve değişiklik için pamm ve eldeki Kase) kendi tahminlerine karşı - bu süper bir bağırsak !!!

Bugünün tahmini yarın içindir, unutmayın, aksi takdirde karma (kar faktörü) bozulur

