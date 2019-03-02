FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1332

stranger :
Depoyu sikeyim.
danışman danışman çekişmesi! Nasıl programlarsanız öyle çalışır. Boka programlıyorsun - kanesh bok
 
_new-rena :

Ne kadar utanç verici olursa olsun elimde bir çift kaldı, ama öyle ((((mevcut euro

ama prensipte euronun ne olduğu, harrier ne olduğu önemli değil. tam tersi...

HIM'in Eureka için bir tahmin çizmesi ve bir ay ticareti yapması gerekir (Kase kabul etmez ....)

hiçbir şey elde edemediğim için trollemeye bağlandım - ne yazık ki ((((
 
Ishim :
hiçbir şey elde edemediğim için trollemeye bağlandım - ne yazık ki ((((
Ve ne öğretmenim, işyerinde bilgisayardan atılıyor musunuz? ...
Ishim :
hiçbir şey elde edemediğim için trollemeye bağlandım - ne yazık ki ((((
Hey! kaseyi al. // Yeteneklerini isterim ama...
 
mmmoguschiy :
oh ep!!! Daha önce neden sustun? ve düşünmedim

Ah bu mnogopipok için çok anlıyorum. Pire yakalamak daha karlıysa - daha küçük bir yayılma nedeniyle
bir çaprazda pip yapmak daha karlı - 2 ana çifti analiz edersiniz, çaprazlarında işlem yaparsınız! - Lanet disk. (ve euro / yen'in yükseldiğini söyledi - geldiğini görüyorsunuz)
 
stranger :
Depoyu sikeyim.
eyvah! (((((((yenisi için kaydet)
 
Ishim :
bir çaprazda pip yapmak daha karlı - 2 ana çifti analiz edersiniz, çaprazlarında işlem yaparsınız! - Lanet disk. (ve euro / yen'in yükseldiğini söyledi - geldiğini görüyorsunuz)
tahkim için misin? üçgen? anlamak?
 
stranger :
Yazılarımı okuyup verdiğim linkleri takip edenler onun nesi olduğunu anlasınlar ama aynı şeyi yüz kere açıkla pardon.
Okumadım ve gitmedim (((((belki emekli olacağım - daha zamanım olacak))
 
mmmoguschiy :
tahkim için misin? üçgen? anlamak?
O aptal)))) Eh, en azından xp değil ... ama anlamıyor)))))))))))))))))))))
 
stranger :
Kimsenin umurunda değil , beklemek zorundasın ve birkaç dakikada bir kendini trenin altına atmamalısın.
Dün dedi - bir hedef olmalı! en azından tahminin amacı (senaryo senin için mevcut değil) - ve bu deniz kenarındaki hava, peki, nasıl 63 pound gönderdiğini hatırla - çığlık)))))
