FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1730
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lanet olsun, bu zaten bir yerde tartışıldı. Biri satın alırsa, biri satar - başka bir deyişle, her zaman eşit sayıda satıcı ve alıcı vardır.
MM yapıyor çünkü bunu yapması için para alıyor. Aksi halde, MM nedir? Sıradan sıradan spekülatif
Danil, görünüşe göre MM hakkında farklı bir anlayışımız var.
Bunu anlıyorum: MM'nin özü, kendisine borsadan bir indirim ödenmesi değil - bu zaten göreceli bir yeniliktir,
mm'nin özü, klasik mm'nin - fiyatın yaklaşık olarak aynı olması gerçeğinden gelmesidir, ancak bir yayılma vardır,
ve MM, alıcıları ve satıcıları borsa aracılığıyla eşleştirir - yani
1) MM sürekli borsada ve gerçek bir müşteri geldiğinde ondan satın alıyor -
2) MM pozda oturur ve riski taşır
3) başka bir müşteri gelir ve satması gerekir
4) MM satıyor - pozisyonunu kapattı ve ... en önemlisi bir yayılma OLDU
yani, sonuç olarak, gerçek bir alıcı ve satıcı nadiren aynı anda borsaya gelirler.
MM, poz vermeye hazır - riski üstlenmek için - birinin gelişiyle diğerinin gelişi arasındaki bu zaman dilimi.
bunun üzerine yayılmayı alır
Fiyat DEĞİŞMİYORSA, o zaman her şey mükemmel çalışır - mmschik yayılmayı alır.
Şimdi müşterilerin sadece alıp alıp aldığı ve kimsenin satmadığı bir durum hayal edin.
Yani mm poz alıyor ... onun için kötü
belki. Asıl soru, bunu ne kadar süre yapabileceği...
argümanlarınız? ve ne kadar - sizin anlayışınıza göre kaç tane - bir nanosaniye?
Dolar cinsinden piyasayı 10 kopek hareket ettirmek için ne kadar hamur dökmeniz gerektiğini tahmin etmek ister misiniz?
argümanlarınız? ve ne kadar - sizin anlayışınıza göre kaç tane - bir nanosaniye?
Dolar cinsinden piyasayı 10 kopek hareket ettirmek için ne kadar hamur dökmeniz gerektiğini tahmin etmek ister misiniz?
Anlayışınız için MM fiyat taşıma hakkına sahiptir.
o zaman bizim dediğimiz gibi düzeltmenin nereden geldiğini açıklayın. aslında, bu bir ticaret yanlısı MM
ve rol yapmak için ne var, rubledeki son uhtyshka'nın sponsoru kimdi ve ne kadar kaybettiklerini okuyun.
Danil, görünüşe göre MM hakkında farklı bir anlayışımız var.
Bunu anlıyorum: MM'nin özü, kendisine borsadan bir indirim ödenmesi değil - bu zaten göreceli bir yeniliktir,
mm'nin özü, klasik mm'nin - fiyatın yaklaşık olarak aynı olması gerçeğinden gelmesidir, ancak bir yayılma vardır,
ve MM, alıcıları ve satıcıları borsa aracılığıyla eşleştirir - yani
1) MM sürekli borsada ve gerçek bir müşteri geldiğinde ondan satın alıyor -
2) MM pozda oturur ve riski taşır
3) başka bir müşteri gelir ve satması gerekir
4) MM satıyor - pozisyonunu kapattı ve ... en önemlisi bir yayılma OLDU
yani, sonuç olarak, gerçek bir alıcı ve satıcı nadiren aynı anda borsaya gelirler.
MM, poz vermeye hazır - riski üstlenmek için - birinin gelişiyle diğerinin gelişi arasındaki bu zaman dilimi.
bunun üzerine yayılmayı alır
Fiyat DEĞİŞMİYORSA, o zaman her şey mükemmel çalışır - mmschik yayılmayı alır.
Şimdi müşterilerin sadece alıp alıp aldığı ve kimsenin satmadığı bir durum hayal edin.
Yani mm poz alıyor ... onun için kötü
Her zaman iki taraf vardır ve bunlar arasında piyasa tacirleri, limit tacirleri ve bunların stopları bulunur. Buna likidite denir - herhangi bir zamanda sizi ilgilendiren belirli bir işlem gören birimin miktarını hem satma hem de satın alma yeteneği.
Strange'in dediği gibi başka bir şey, belirli bir oranın bir yöne ya da diğerine çarpık olmasıdır. Bu durumda evet - ihtiyacınız olan seviyede işlemin karşı tarafı olmayacak ve pozisyonunuz donup kırmızıya gitmeye başlayabilir. Nasıl çözüyorlar - bu bir algoritma meselesi
Anlayışınız için MM fiyat taşıma hakkına sahiptir.
o zaman bizim dediğimiz gibi düzeltmenin nereden geldiğini açıklayın. aslında, bu bir ticaret yanlısı MM
ve rol yapmak için ne var, rubledeki son uhtyshka'nın sponsoru kimdi ve ne kadar kaybettiklerini okuyun.
mm yazdın mı
insanlar dolar döktü
bir pound al - böylece euro yükseldi - ve ipin gülmesine izin ver - göreceğiz
Gerçekçi olmayan bir durumu tarif ediyorsunuz. Ama oldukça mümkün. Sanırım çok uzun zaman önce frangı ile benzer bir şey gördük.
Her zaman iki taraf vardır ve bunlar arasında piyasa tacirleri, limit tacirleri ve bunların stopları bulunur. Buna likidite denir - herhangi bir zamanda sizi ilgilendiren belirli bir işlem gören birimin miktarını hem satma hem de satın alma yeteneği.
Strange'in dediği gibi başka bir şey, belirli bir oranın bir yöne ya da diğerine çarpık olmasıdır. Bu durumda evet - ihtiyacınız olan seviyede işlemin karşı tarafı olmayacak ve pozisyonunuz donup kırmızıya gitmeye başlayabilir. Bunu nasıl ele aldıkları algoritmanın işidir.
70'lerin ve 80'lerin borsasında bu klasik bir durum bence
mm - bu likidite sağlayıcıdır - piyasada sürekli olarak duran kişidir - diğer tüm katılımcıların herhangi bir zamanda piyasaya girme fırsatı sağlar -
ve bunun için bir spread alır, ancak bir riski vardır,
geri kalan herkes ayakta durmuyor, gelip alıyor (duraklar hariç - ki bunlar çok az) - yani "yayılımı geçiyorlar" ve mm geri veriyorlar..
Algoritmanın neye dayandığına dair tahmininiz nedir? Fikir nedir?
bir nanosaniyede birleşmemek için tüm depodaki ana şeyi satın almıyorsunuz
ben zaten pozitifim