FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1331
Şimdiye kadar 1.5-1.51.
Ancak mesele satış bölgesinde değil, Pazartesi günü alımlar için olgunlaştığı gibi onlar için olgunlaştığında.
Audi'ye devam etmek tamamlanmış sayılabilir, euro yolunda, artık taşımayacağım, sıkıcı.
Gelecek vaat eden bir çift seçtim, şimdiden 3.5 incir atladı ve hafta başından beri neredeyse 600 dolar getirdi, neden o çöpleri toplamaya gideyim))))
Bu arada, ilginç bir soru - neden tam olarak bir pound? Neden euro değil? Aynı koşuyorlar...
Danışmanlara neden ihtiyaç duyulduğunu anlamıyorum, piyasadaki durum haftalar ve aylar boyunca önemli ölçüde değişmiyor, kısa vadede ticaret yaparken bile, kendiniz için çaba sarf edebilir ve haftada sadece üç veya dört kez düğmeye basabilirsiniz. parmağınızla))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
oynaklığı oku? fiyat neredeyse düz bir çizgide gidebilir veya belki de nereye gittiğini fark etmeden tüm beyninizi kaynatabilirsiniz)))) pound bu açıdan daha sakin...
fark etmediler - aynılar !!! kendine daha yakından bak
Pound hareket ediyor. Geçen yıl 100 pound için ATP, 86 euro için ve pound para olarak daha ağır, yani. %20 daha fazla kar elde edilir.
Ah bu mnogopipok için çok anlıyorum. Pire yakalamak daha karlıysa - daha küçük bir yayılma nedeniyle
durum değişmeyebilir (genel), ancak her birkaç dakikada bir çok sık değişir)) Bu yüzden danışmana ihtiyaç vardır - konuyu kafa derisi için ))
Depoyu sikeyim.