stranger :

Şimdiye kadar 1.5-1.51.

Ancak mesele satış bölgesinde değil, Pazartesi günü alımlar için olgunlaştığı gibi onlar için olgunlaştığında.

Audi'ye devam etmek tamamlanmış sayılabilir, euro yolunda, artık taşımayacağım, sıkıcı.

stranger :
Gelecek vaat eden bir çift seçtim, şimdiden 3.5 incir atladı ve hafta başından beri neredeyse 600 dolar getirdi, neden o çöpleri toplamaya gideyim))))
Bu arada, ilginç bir soru - neden tam olarak bir pound? Neden euro değil? Aynı koşuyorlar...
mmmoguschiy :
Bu arada, ilginç bir soru - neden tam olarak bir pound? Neden euro değil? Aynı koşuyorlar...
oynaklığı oku? fiyat neredeyse düz bir çizgide gidebilir veya belki de nereye gittiğini fark etmeden tüm beyninizi kaynatabilirsiniz)))) pound bu açıdan daha sakin...
 
stranger :
Danışmanlara neden ihtiyaç duyulduğunu anlamıyorum, piyasadaki durum haftalar ve aylar boyunca önemli ölçüde değişmiyor, kısa vadede ticaret yaparken bile, kendiniz için çaba sarf edebilir ve haftada sadece üç veya dört kez düğmeye basabilirsiniz. parmağınızla))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
durum değişmeyebilir (genel), ancak her birkaç dakikada bir çok sık değişir)) Bu yüzden danışmana ihtiyaç vardır - konuyu kafa derisi için))
 
_new-rena :
oynaklığı oku? fiyat neredeyse düz bir çizgide gidebilir veya belki de nereye gittiğini fark etmeden tüm beyninizi kaynatabilirsiniz)))) pound bu açıdan daha sakin...
fark etmediler - aynılar !!! kendine daha yakından bak
mmmoguschiy :
fark etmediler - aynılar !!! kendine daha yakından bak
her şey olur. Halt, son zamanlarda likiditenin topal olduğunu doğru bir şekilde söylüyor ....
 
mmmoguschiy :
Bu arada, ilginç bir soru - neden tam olarak bir pound? Neden euro değil? Aynı koşuyorlar ...
Pound hareket ediyor. Geçen yıl 100 pound için ATP, 86 euro için ve pound para olarak daha ağır, yani. %20 daha fazla kar elde edilir.
 
stranger :
Pound hareket ediyor. Geçen yıl 100 pound için ATP, 86 euro için ve pound para olarak daha ağır, yani. %20 daha fazla kar elde edilir.
oh ep!!! Daha önce neden sustun? ve düşünmedim

Ah bu mnogopipok için çok anlıyorum. Pire yakalamak daha karlıysa - daha küçük bir yayılma nedeniyle
 
mmmoguschiy :
durum değişmeyebilir (genel), ancak her birkaç dakikada bir çok sık değişir)) Bu yüzden danışmana ihtiyaç vardır - konuyu kafa derisi için ))
Depoyu sikeyim.
stranger :
Depoyu sikeyim.
özellikle hindilerde böyle bir şapka var... ve başka bir numara - danışman ayın uzak tarafında kolayca tahmin edilebilir...
