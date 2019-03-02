FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1337

Ishim :
Bana uzun süreli bir düzeltmeden bahset - ciddi ve uzun bir süre. ))))))))))
Bazıları için 200 demetlik bir düzeltme bir düzeltmedir. elbette her şey görecelidir, ancak eureka çoğunlukla düşer (bkz. MN).... ve tama hedefi 0,9'dan çok daha düşüktür
 
_new-rena :
füzeler olmadan kâr olmaz ... Daha fazla ezileceğini düşündüm, ayrıldılar ... daha doğrusu bir bot. umarım haklıdır...

Ne oldu?

stranger :

Ne oldu?

açık izleme - MA-shki ile uğraştım, kendim yapamam .... bir kez daha bir aşama geçilirse, hatırlamaya değmeyeceğine ikna oldum.
 
Ishim :
henüz oraya varmadım
Şimdi gel
 
Alexey :
Şimdi gel
anlamadı)))
 

Peki, audev ve kiv atalım, ay günlerinde farklı olanlar var, koloputlar sürdü mü?

Ancak, ve köpekler, aglitskih?

 
Lesorub :

Peki, audev ve kiv atalım, ay günlerinde farklı olanlar var, koloputlar sürdü mü?

ancak ve köpekler, İngilizce?

Harfleri bile bilmeyen ve okuyamayan okuma yazma bilmeyen bir Öğretmenimiz var, bu üzücü (Ve bu kişi bir tür liderlik pozisyonuna sahip ve sonra neden böyle yaşadığımızı merak ediyoruz, oku-yaz-düşün nain, nasıl HE sonra ne yönetebilir?)))
 
stranger :
anlamadı)))
şimdi 1.0755
 
stranger :
Harfleri bile bilmeyen ve okuyamayan okuma yazma bilmeyen bir Öğretmenimiz var, bu üzücü (Ve bu kişi bir tür liderlik pozisyonuna sahip ve sonra neden böyle yaşadığımızı merak ediyoruz, oku-yaz-düşün nain, nasıl HE sonra ne yönetebilir?)))
bu tür insanlar sadece liderlik pozisyonlarında kabul edilir
 
Alexey :
bu tür insanlar sadece liderlik pozisyonlarında kabul edilir
HIM siyasette olurdu, orada böyle insanlar daha da hoş karşılanır)))
