FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1339
Müzedeydi, saklanmayı unuttu
Son zamanlarda handikap konusuna çok dikkat ettim, bu dünyada başka hedefler ve görevler var.
Bir susturucu için resmi değiştirdim, şimdi motor değişiyor))))
Orada! Yol boyunca ticaret yapabilirsiniz.
O yüzden yarın başka bir şey yapacağım, tatil bitti, hava düzeldi)
Ve emeklilik dışında Öğretmeni nereye göndereceğimi bilmiyorum)
şimdi 1.0755
Evra'nın nasıl yürüdüğüne dair klasik bir örnek. Dikkatle izleyin. günün en yüksek seviyesinden cari fiyata alın ve aynı miktarı bir kenara koyun - yine mevcut fiyattan. ne oldu ve ne zaman dediğin yerde olacak?
şimdi aşağı, yani yukarı bir zam - eşit derecede olasıdır. // bu sadece gün içinde çalışır, elbette her zaman değil
Evet, en azından ertele, en azından hayır, eğer Audi bugün krediyle yaşıyorsa, Asya seansındaki tüm hareketleri seçtiyse ve sadece gökyüzü daha yüksekse, o zaman bugün daha da yukarı gidecek ve gitmeyecek, ayrıca herhangi biri için çift, bir güç rezervi var - gidiyor, yok - düzeltme veya aralık.
7777 - mevcut sözleşmenin yüksek, 7810 - Haziran ayının, üç ayda bir ve genellikle haftalık olanlar hakkında sessiz kalıyorum, çünkü neredeyse en küçükler, o zaman genellikle onları becerdi ... il)))
aynı anda 6 çift işlem gördü (kivisiz majörler). Audi ve Enka saçmalık. yeşillik basıyor olsa da, her zaman ortak bir çubuk yığınında değiller.
Bundan bahsetmiyorum, işte bugünkü tavanı ve kimin neyi nereye koyduğu umrunda değil)
.....
mdyaaya. tazı çifti))))