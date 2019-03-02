FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1322
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tabii ki hesapladım, şimdi maksimum 1 lot ve büyük F'de
Satışı kapatmak riski bir adım artırır
adım 0.1 lot
işte bu kadar, ben çıkıyorum ..... peki orada ne tür babolar dönüyor ... tavsiyeden düşüyorum, yaşamak istiyorum ....
onlar. her 1 puan - 0.1 lot?
peki ya izin verilen kayıp? buna da hazırlıklı olmalısınız. ayrıca dikkatlice düşünülmelidir.
işte bu kadar, ben çıkıyorum ..... peki orada ne tür babolar dönüyor ... tavsiyeden düşüyorum, yaşamak istiyorum ....
onlar. her 1 puan - 0.1 lot?
her 10pp - kanalın çeyreğine 0.1 lot, daha sonra 0,2 ila yarısı, kanalın diğer yarısı 0,4'te en üstteki 1 lot 400 sipariş miktarında, kanal genişliği 3485 puan
bakiye tutarı 85 563$
bu - "eğer" yoksa )))) ve satın alma işleminin satışı 50 pip ile sona erebilir))))). 15-17 incirde böyle bir hareket aynı planlanıyor AMA şimdi değil, o zaman dolar/yen 130'dan yüksek olacak. (Rakamları dile getirmeyeceğim)
her 10 - 0.1 lotta
Lanet olası enfeksiyon kaybı, 400 puanla sınırlandırılmalı
her 10 - 0.1 lotta
güvence verdi...
ve neden 10 - bir yerine iki sipariş açmak için? buldozerden on tane nereden aldın ???
Olmamalı. Yen'e çok fazla dikkat etmeyin , ağzımdan kaçırdım , hala takas etmiyorum)))))))))))))
Yani, hedefsiz ticaret, iyi, iyi)))) Jenka iş başında. (cho cho a enka seni hayal kırıklığına uğratmayacak)
güvence verdi...
ve neden 10 - bir yerine iki sipariş açmak için? buldozerden on tane nereden aldın ???
her 10pp - kanalın çeyreğine 0.1 lot, daha sonra 0,2 ila yarısı, kanalın diğer yarısı 0,4'te en üstteki 1 lot 400 sipariş miktarında, kanal genişliği 3485 puan
bakiye tutarı 85 563$
hayır, 400 sipariş için yeterli para olmayacak... Peki tüm bu shnyaga'nın getirisi nerede? Geometrik bir ilerleme...
//Yanılıyor olsam da...