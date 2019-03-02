FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1322

Yeni yorum
[Silindi]  
Alexey :

Tabii ki hesapladım, şimdi maksimum 1 lot ve büyük F'de

Satışı kapatmak riski bir adım artırır

adım 0.1 lot

işte bu kadar, ben çıkıyorum ..... peki orada ne tür babolar dönüyor ... tavsiyeden düşüyorum, yaşamak istiyorum ....

onlar. her 1 puan - 0.1 lot?

 
_new-rena :
peki ya izin verilen kayıp? buna da hazırlıklı olmalısınız. ayrıca dikkatlice düşünülmelidir.
Lanet olası enfeksiyon kaybı, 400 puanla sınırlandırılmalı
 
_new-rena :

işte bu kadar, ben çıkıyorum ..... peki orada ne tür babolar dönüyor ... tavsiyeden düşüyorum, yaşamak istiyorum ....

onlar. her 1 puan - 0.1 lot?

her 10pp - kanalın çeyreğine 0.1 lot, daha sonra 0,2 ila yarısı, kanalın diğer yarısı 0,4'te en üstteki 1 lot 400 sipariş miktarında, kanal genişliği 3485 puan

bakiye tutarı 85 563$

 
Ishim :
bu - "eğer" yoksa )))) ve satın alma işleminin satışı 50 pip ile sona erebilir))))). 15-17 incirde böyle bir hareket aynı planlanıyor AMA şimdi değil, o zaman dolar/yen 130'dan yüksek olacak. (Rakamları dile getirmeyeceğim)
Olmamalı. Yen'e çok fazla dikkat etmeyin, ağzımdan kaçırdım, hala takas etmiyorum)))))))))))))
 
Alexey :
her 10 - 0.1 lotta
Insta.
[Silindi]  
Alexey :
Lanet olası enfeksiyon kaybı, 400 puanla sınırlandırılmalı
sayın.... geçmişten tahmin edin ve fiyatın medyanını değil, yüksek ve düşük değerlerini de hesaba katmanız gerekir... ortalama mum boyutunu değil, ortalama pozisyon tutma süresini hesaba katın...
[Silindi]  
Alexey :
her 10 - 0.1 lotta

güvence verdi...

ve neden 10 - bir yerine iki sipariş açmak için? buldozerden on tane nereden aldın ???

 
stranger :
Olmamalı. Yen'e çok fazla dikkat etmeyin , ağzımdan kaçırdım , hala takas etmiyorum)))))))))))))

Yani, hedefsiz ticaret, iyi, iyi)))) Jenka iş başında. (cho cho a enka seni hayal kırıklığına uğratmayacak)

 
_new-rena :

güvence verdi...

ve neden 10 - bir yerine iki sipariş açmak için? buldozerden on tane nereden aldın ???

mesajı okudun
[Silindi]  
Alexey :

her 10pp - kanalın çeyreğine 0.1 lot, daha sonra 0,2 ila yarısı, kanalın diğer yarısı 0,4'te en üstteki 1 lot 400 sipariş miktarında, kanal genişliği 3485 puan

bakiye tutarı 85 563$

hayır, 400 sipariş için yeterli para olmayacak... Peki tüm bu shnyaga'nın getirisi nerede? Geometrik bir ilerleme...

//Yanılıyor olsam da...

1...131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329...2119
Yeni yorum