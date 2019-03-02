FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1318

mmmoguschiy :
İşte daha iyi bir şaka:

http://coub.com/view/5y5nh
bugün müydü?
stranger :

Neden bahsediyorsun? 100 kişi? Bu konuda kekelemekten bile utanırım)))) En azından çizin)

Garip, ekstralara git, git) Haklıydın.

// bütün beyinler bir günde kaynadı...

 
_new-rena :
bugün müydü?
evet - konferansta

Depolarda bir yerde Volodya'ya eski bir saldırı var.
mmmoguschiy :
evet - konferansta

Depolarda bir yerde Volodya'ya eski bir saldırı var.
Cho - babası chtoli, babosov'a bir hafta sonu vermedi mi? ))))
 
Dolar petrole ve başka bir şeye battı
 
_new-rena :
Cho - babası chtoli, babosov'a bir hafta sonu vermedi mi? ))))
Bu Mario Draghi ve Femen'den piliç))
 
Poper kunduz eurobucks
 
Ishim :
+kapatarak satıyorum, 100pp iptal edildikten sonra aşağı sinyali geldi - böyle bir açıklama uygun olur mu? (Nadiren çizeceğim - troller toplumu çabucak yorulur)

Pazartesi günü, aşağı yönlü hareketin avro ve toplam tüccar sayısının % 85-90'ını kullanan ayılara süper kar getireceğini söyledi. Ve bu ziyafetin pahasına kimin olacağını sordu. Kimsenin böyle bir Sabantuy için para ödemesine gerek olmadığı açıktır. Bu açıklama bana uyuyor ve "bir sinyal vardı, sinyal kayboldu, birkaç gözetleme yakaladı" gibi bebek konuşması ve bebek konuşması.

Öğretmenim çiz, kalem yoksa seni alırım)))

