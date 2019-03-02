FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1320

stranger :
"Sinyal" - buna bilgi mi diyorsunuz?)))) En azından nasıl göründüğünü gösterin)
senin için ekranda bir tire şeklinde
Ishim :
darılma İşim, peki, almazsan seni başka nasıl foruma çekebilirsin?

Ekran görüntüsü göster, yemin etme...

 
stranger :
Bana neye benzediğini göster
Kafadaki idrar?
 
Ishim :
Ve bir numaram yok mu? ...
 
stranger :
Bunu Yahudiler açısından zaten dile getirdim (peki, bu kesinlikle zirve değil), yen cinsinden, bu arada, senaryo %90 aşağı - peki, sayılar ...., neden ihtiyacınız var? sayılar?
 
Ishim :
Sana nasıl söyleyebilirim ... Bir sayıyı duymak, bir tire ağına bakmaktan daha iyidir))))
 
mmmoguschiy :
sana Yellen diyeceğim
Tamam, riski bir adım artıracağım, daha önce yapmamış olsam da, daha önce bir şeyin farkına varmadım.
 
İşaretçiler yine körlere mi karşı? )))
Alexey :
ağlar karşı trendde mi? riskli sen...
 
artikul :
Yine, sivri ve künt sivri uçlu s? )))
Öğretmen aramayın!!!!!!
