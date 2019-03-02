FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1326

Yeni yorum
 
_new-rena :

Sadece doğru dengeyi ve Öz sermaye büyüme eğrilerini vereceğim

bana hatırlatan bir şey
 
stranger :
Loki yoldaki bir pislik gibidir, herkes atlar ama bazı insanlar etrafı kazmak ve denemekle ilgileniyor ....
Kir olmadan zenginliğe çıkamazsın
 
 
Alexey :
Kir olmadan zenginliğe çıkamazsın
Şaman ve ben de gençliğimizde orayı dürttük, yolda tozun içinde oturduk, ama sonra orada hiçbir şey olmadığını fark ettim ... ben de ayrıldım ve Öğretmeni orada ve şimdi bulacaksınız))))
 
Ben HIM gibiyim öyle yapıştırırım ve büyümeye başlar ama ben girmezsem sen ona bakmazsın)))))))))))))))
 
stranger :
Şaman ve ben de gençliğimizde orayı dürttük, yolda tozun içinde oturduk, ama sonra orada hiçbir şey olmadığını fark ettim ... ben de ayrıldım ve Öğretmeni orada ve şimdi bulacaksınız))))
Belki de nedeni, orayı kurcalamandır, inşa edilecek bir yer.
 
Alexey :
Belki de nedeni, orayı kurcalamandır, inşa edilecek bir yer.
İnşaat ile ilgili olarak, 10 ila 27 kat arasında 16 ev inşa ettim ve Öğretmen HE hayatta bir parazittir)))
 
stranger :
İnşaat ile ilgili olarak, 10 ila 27 kat arasında 16 ev inşa ettim ve Öğretmen HE hayatta bir parazittir)))
O bir öğretmen! başka bir görevi var, derin düşüncelere dalmak ve zaman zaman memeleri öğretmek.
 
Alexey :
O bir öğretmen! başka bir görevi var, derin düşüncelere dalmak ve zaman zaman memeleri öğretmek.

Derin bir kuyuda ... HIS görevini oturmak))) Öğretmek sadece sigara içtiğinde veya mantar kullandığında))))

Bugünün Audi yüksek seviyesi, köpeği 3 pip ile aştı ve tekrar denemek istiyor, nezaket için bir buçuk rakam geri çekilmek ve sonra devam etmek istiyor)))

 
stranger :

Derin bir kuyuda ... HIS görevini oturmak))) Öğretmek sadece sigara içtiğinde veya mantar kullandığında))))

Bugünün Audi yüksek seviyesi, köpeği 3 pip ile aştı ve tekrar denemek istiyor, nezaket için bir buçuk rakam geri çekilmek ve sonra devam etmek istiyor)))

denemesine izin ver
1...131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333...2119
Yeni yorum