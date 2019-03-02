FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1317

Yeni yorum
[Silindi]  
Bicus :
Ben senin aksine şaka yapmıyorum ve diğer tüccarlara ve onların ticaretini öğretmiyorum.
bundan mutlu musun sakin ol o zaman Eylemlerim yalnızca amaçlanan kişi tarafından kınanabilir. Bunu hala anlayabiliyorum, ama üzgünüm - HAYIR!
 
_new-rena :
bundan mutlu musun sakin ol o zaman

Ben her zaman sakinimdir, forex hakkında her şeyi bilen bayım.

)))

[Silindi]  
Bicus :

Ben her zaman sakinim , bayım-Forex-hakkında-her şeyi biliyorum.

)))

İşte genç adam. Bu çok övgüye değer)))
 
stranger :
Sensei nerede ve yapıcı nerede? Ben kendim defalarca onunla ticaret hakkında konuşmaya çalıştım, ne olmuş yani? gönderir)
Periyodik olarak tahminler yapıyorum - hakkım var. hala senaryo yukarı (pozisyon yukarı) euro.
 
Bicus :
Ben, sizin gibi şaka yapmıyorum ve diğer tüccarlara ve onların ticaretini öğretmiyorum.
Bakmak için çok tembel, ama bana öyle geliyor ki sen pi ... yalan söylüyorsun
 

ve audi

 
Ishim :
Periyodik olarak tahminler yapıyorum - hakkım var . hala senaryo yukarı (pozisyon yukarı) euro.
Yani kimse seninle tartışmıyor) Dün gece neden uygunsuz davrandın, mantarlar?)))
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Bakmak için çok tembel, ama bana öyle geliyor ki sen pi ... yalan söylüyorsun

Ayda bir buraya gelir. Bu zaten bana çok şey anlatıyor.

Dün son küçük şeyini gösterdi. Ve büyük ihtimalle yumruk attı çünkü. fiyat onun stratejisine göre gitti. Şu anda, kendini tatmin duygusuyla patlıyor.

Ve bir süre sonra tekrar kaybolacak.

Bunun gibi bir şey...

 
stranger :
Yani kimse seninle tartışmıyor) Dün gece neden uygunsuz davrandın, mantarlar?)))

aşağı yönlü bir sinyal vardı (senaryo yoktu - burada en az 3 güne ihtiyaç var) euro 100 puan geçti.

Ekle. komut dosyası pire yakalamak için çok güçlü bir çare)))))

 
Ishim :
aşağı yönlü bir sinyal vardı (senaryo yoktu - burada en az 3 güne ihtiyaç var) euro 100 puan geçti.

Neden bahsediyorsun? 100 kişi? Bu konuda kekelemekten bile utanırım)))) En azından çizin)

1...131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324...2119
Yeni yorum