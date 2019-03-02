FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1316

Yeni yorum
 
Ishim :
izlemeden iyisin))))
Sadece burada rahatsız Sensei'yi savunmak için sesler düzenli olarak duyuluyor ve “kendiniz açın”))) Üzgünüm, aptal ... , ağaçkakan yok, sadece onları izlemek için ve eğer izlerseniz, açıklayın "savunuculara", sakince, tavaristchi, Bu onların suçu değil, ben tekim
 

Para kazanan (veya en azından kaybetmeyen) bir tüccarın tekme atması bir şeydir. Eleştirileri yapıcı olabilir. Ama aynı zavallı şaka yaptığında tamamen farklıdır.

İkinci vakayı sadece iğrenç buluyorum.

Bicus :

Sensei nerede ve yapıcı nerede? Ben kendim defalarca onunla ticaret hakkında konuşmaya çalıştım, ne olmuş yani? gönderir)
[Silindi]  
Bicus :

Eleştiriye kadar yaşamalısın. önce bana işe yarar bir şey göster. eleştirilecek bir şey yokken.

Sistem istemiyorum, ekran görüntüsü istemiyorum, izleme falan istemiyorum. Sağdaki sayılar olmadan en azından terazinin herhangi bir bölümünü gösterin ve konuşacak bir şey olacaktır.

Tüm bunlar, bir tüccarı belirleyenin sizin saçmalıklarınız ve varsayımlarınız değil, izleme olmadığı gerçeğidir...

Ekrandaki iki veya üç başarılı noktalı şerit hiçbir şey değil, hemen söyleyeceğim. Yukarıyı okuyun.

 
_new-rena :

Ben senin aksine şaka yapmıyorum ve diğer tüccarlara ve onların ticaretini öğretmiyorum.
 

Eh, senin problemlerini yaşardım, bugün 11 ve 34 puanda bir pound satın alma limiti almadım, bu keder, aksi takdirde denge, eşitlik, izleme)

 
200 puana euro piçine yönlü bir cam sat, yakında akıllarına gelecekler ...
 
stranger :

Eh, senin problemlerini yaşardım, bugün 11 ve 34 puanda bir pound satın alma limiti almadım, bu keder, aksi takdirde denge, eşitlik, izleme)

Biraz daha yüksek kırmızı çizgilerim var. 1.55050 yakl.

O yöndeki akımdan eklendi.

 
Bicus :
Biraz daha yüksek kırmızı çizgilerim var. 1.55050 yakl.

Bunlar haftalık.

Bunlar aylık ve üç aylıktır.

ve bu yaygın

ve sayılarla düzen

 

İyi forumlar! Yüzlerce yıllıklar, hangi komisyoncu kimin çalıştığını sormak istiyor. 100 yıl önce Alpari'de oturuyordum ama belki şimdi yemek yemek daha uygun. Cevap için herkese teşekkürler.

