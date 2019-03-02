FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1319

Alexey :
Poper kunduz eurobucks
Bu bir euro popper değil, bu bir yeşil popper
mmmoguschiy :
yeşillik semaya sel bassaydı karşılığı olurdu....

ama düşünce çizgisi doğru:

manuel için en iyi türkiye ....

 
_new-rena :
peki, o popper - dağdan
 
stranger :
Pazartesi günü, aşağı yönlü hareketin avro ve toplam tüccar sayısının %10-15'ini kullanan ayılara süper kar getireceğini söyledi. Ve bu ziyafetin pahasına kimin olacağını sordu. Kimsenin böyle bir Sabantuy için para ödemesine gerek olmadığı açıktır. Bu açıklama bana uyuyor ve "bir sinyal vardı, sinyal kayboldu, birkaç gözetleme yakaladı" gibi bebek konuşması ve bebek konuşması.
Avcı mısınız - ayı gördünüz mü? euroda büyüme bekliyoruz - kalabalık tarafından - dolayısıyla böyle bir bölünme - 1.085 - 1.09'dan iyi bir düzeltme istenecek. (ve ne yanlış gitti biraz pip biraz pip - benim için yeterli, girişteki siparişler boo'daki siparişlerden daha ilginç - zaten prezervatifte olduğu gibi )))))
 
Ishim :
Avcı mısınız - ayı gördünüz mü? . euroda büyüme bekliyoruz - kalabalık tarafından - dolayısıyla böyle bir bölünme - 1.085 - 1.09'dan iyi bir düzeltme istenecek. (ve ne yanlış gitti biraz pip biraz pip - benim için yeterli, girişteki siparişler boo'daki siparişlerden daha ilginç - zaten prezervatifte olduğu gibi )))))

Güleceksiniz - sadece beyaz insanlar))))

Bununla ilgili olarak Pazartesi günü bir pound aldığımı söyledim ve açılışta burada anlaşma yapmayacağım, yapacağım)

 
mmmoguschiy :
70 pp'ye daha ihtiyacım var
 
 
stranger :
sinyal yukarı sinyal aşağı ve ne yazmalı - kamuya açık bilgileri algılamasanız bile ((((. Alımları ve satışları sadece fiyata göre görüyorum - Seçeneklere ihtiyacım yok, ancak yalnızca tetiklenen senaryo verir) (tetiklenen senaryo artık iptal edilmez - yalnızca kareler içinde kısaltın)
 
Ishim :
"Sinyal" - buna bilgi mi diyorsunuz?)))) En azından nasıl göründüğünü gösterin)
 
Alexey :
70 pp'ye daha ihtiyacım var
sana Yellen diyeceğim
