FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1724

Yeni yorum
 
Zogman :
evet cam yok... forex dağıtılmış market...
nereye gidecekti? oraya bakmıyor Artı her şey, seçenek seviyeleri bir şey göstermeli - ama gerçek zamanım yok

likidite sağlayıcılarına bağlısınız ve sipariş defterini görmüyor musunuz? ))
 
Eh, burada bile seviyelerin atıldığını görebilirsiniz.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_options.html?optionExpiration=M5#strikeRange=ATM
 
Daniil Stolnikov :
nereye gidecekti? oraya bakmıyor Artı her şey, seçenek seviyeleri bir şey göstermeli - ama gerçek zamanım yok

likidite sağlayıcılarına bağlısınız ve sipariş defterini görmüyor musunuz? ))

tüm siteler (esn) kendi var. büyük olasılıkla hft piyasa yapıcıları vb. ile dolu olan cam.

bankalar genellikle bant fiyatlarına sahiptir

 
Zogman :
evet cam yok ... forex dağıtık market...
 
stranger :

Ne anlama geldiği hakkında yorum yapmak güzel olurdu ...

Daniel, ne düşünüyorsun?

işte bataklık yeşili rengine sahip ilk sütun nedir, nedir?

mavi ve kırmızı bence cam sor

ve veriler nereden? CME'nin geleceği?

[Silindi]  
stranger :
evet prenste ona gerek yok =) MM'nin atalet gibi insanları bir sinekle belirli seviyelere taşımak için favori bir eğlencesi var =)
 
Bu dogmalardan kurtulmak için pound almam gerekecek.
 
Roman Busarov :
evet prenste ona gerek yok =) MM'nin atalet gibi insanları bir sinekle belirli seviyelere taşımak için favori bir eğlencesi var =)

Katılıyorum, hayır gerekli değil)

Yousufkhodja Sultonov :
Bu dogmalardan kurtulmak için pound almam gerekecek.

Yusufkhodzha, dogmalar yok, satın almak, satmak ve sadece anlaşmaları sürdürmek için zaman var.

 
Roman Busarov :
evet prenste ona gerek yok =) MM'nin atalet gibi insanları bir sinekle belirli seviyelere taşımak için favori bir eğlencesi var =)

mm - piyasa yapıcılar?

piyasa yapıcılar ikinci oynaklıktan para kazanıyor

[Silindi]  
Zogman :

mm - piyasa yapıcılar?

piyasa yapıcılar ikinci oynaklıktan para kazanıyor

para kazanmak için bir şeyler kazanmaları gerekir =)
1...171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731...2119
Yeni yorum