FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1724
evet cam yok... forex dağıtılmış market...
likidite sağlayıcılarına bağlısınız ve sipariş defterini görmüyor musunuz? ))
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_options.html?optionExpiration=M5#strikeRange=ATM
nereye gidecekti? oraya bakmıyor Artı her şey, seçenek seviyeleri bir şey göstermeli - ama gerçek zamanım yok
tüm siteler (esn) kendi var. büyük olasılıkla hft piyasa yapıcıları vb. ile dolu olan cam.
bankalar genellikle bant fiyatlarına sahiptir
Ne anlama geldiği hakkında yorum yapmak güzel olurdu ...
Daniel, ne düşünüyorsun?
işte bataklık yeşili rengine sahip ilk sütun nedir, nedir?
mavi ve kırmızı bence cam sor
ve veriler nereden? CME'nin geleceği?
evet prenste ona gerek yok =) MM'nin atalet gibi insanları bir sinekle belirli seviyelere taşımak için favori bir eğlencesi var =)
Katılıyorum, hayır gerekli değil)
Bu dogmalardan kurtulmak için pound almam gerekecek.
Yusufkhodzha, dogmalar yok, satın almak, satmak ve sadece anlaşmaları sürdürmek için zaman var.
mm - piyasa yapıcılar?
piyasa yapıcılar ikinci oynaklıktan para kazanıyor
