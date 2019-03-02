FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1324
Bu yüzden daha fazla şüphe) Önceki gönderiyi bitirdi. Hocam yine sigara mı içiyorsunuz?
böyle gitmezler))) Pound'da ticaret yapmıyorum, ağaçkakan.
Herkese tekrar merhaba, şifremi kaybettim(
Büyükbaba, sana okuryazarmışsın gibi bakıyorum. Söyle bana, bir dolar gömleği için ne bekleyebilirsin?
Sonra yatırım yaptı ve hatta pahalıya yatırıldığı ortaya çıktı ve 46 bölgesine daha da pahalıya gidebileceği düşünülüyor... Ve oraya nasıl takılıp kalırsa kalsın 46-50.
Önümüzdeki günlerde tam olarak 1.075 Euro'ya kadar Ps. Eğer yanılıyorsam, depoyu ödeyeceğim (
Euro yükseldi ama para birimi olmadığı için gömlek düşünmüyorum.
Ve bunun için teşekkürler, sen bizim sinek mantarımızsın) Bazı insanlar seninle konuştuktan sonra halüsinojenik etkiler yaşarlar)
Ve izninizle, zorlaştırmıyorsa, zorlaştırıyorsa zahmet etmeyin)
Ne okuyabiliyorsun (hatırla, onur hariç), o kadar ki alfabeyi anlayabiliyorsun. Tamamen yeniyim, ellerim kaşınıyor, gözlerim yanıyor ve sinirlerim korunuyor. Kadar. beğenmek.
Ve bunun için teşekkürler, sinek mantarı sen bizimsin)
Pozitif kilitler, tıpkı ters kilitler gibi, zaten ölüdür ve Hisse senedi için takasla ilgili bir güçlük dışında kesinlikle hiçbir şey ifade etmez, yoksa stratejimi anladığınızı mı söylüyorsunuz? //cevaba gerek yok, tamam mı?
Sadece doğru dengeyi ve Öz sermaye büyüme eğrilerini vereceğim
Swap hesabım yok, 2009 sistemini ilk kez test ettiğimde bir ortaklık programı olmadan takas ile çalıştım ve komisyoncu takasın bir kısmını isteyerek iade etmedi ya da daha doğrusu hiçbir şeyi iade etmek istemedi. bana göre, kendini onun koşullarına adamış olmasına rağmen, şimdi bir ortakla çalışıyorum ve birikmiş takastan kârın spread'in bir kısmından daha fazla olacağını düşünüyorum, ancak şimdi spread'den damlamaya başlamak kötü değil, 2 dolar günde ortalama 0,5 ila 1 $ arasında bu ve bu, küçük bir lotta, en iyi günlerde 0,1'e geçmem nedeniyle 0,4 lot için günde 8 $'a ulaştı, ortalama 3 dolardı. Aracı daha sonra beni mahrum etti İkmal ve diğer yaşam zevklerinden kazanamamak için tüm olası ikramiyeler arasında, çalışma yüzdesine bağlı olarak ortalama çalışma ikramiyesi bir veya iki haftaydı.
Kilitlere gelince, yanlış yargılarınız var, bu yüzden onlardan şeytan tütsü gibi korkuyorsunuz.
Sadece 0750'ye kadar değil, en az iki rakam daha yüksek.
Bugün takas olumlu, yarın olumsuz ve ne yapacaksınız?...
// kilitlerle ilgili - Hiçbir şey anlamadığına sevindim....
