FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1323
mesajı okudun
Sinsisin, ortalama hareketi tam olarak ve hatta bu kadar çok siparişle zorlamak ister misin?
aslında iyi fikir...
hayır, 400 sipariş için yeterli para olmayacak... Peki tüm bu shnyaga'nın getirisi nerede? Geometrik bir ilerleme...
İşin aslı, her şey resmi olarak sizinki gibi ama risk, iniş ve kâr konusunda konsept değişiyor ve piyasa analizi de değişiyor, siz sadece grafikte bir kanal çiziyorsunuz ve ben onu emirlerle inşa ediyorum.
Gerçekten de, geometrik bir ilerleme ortaya çıkıyor. Aksi takdirde, yılda 10 ABD doları olan bir hesap nasıl tanıtılır, tek yol bu
benim için tam olarak aynı değil.
üç hesaplama yapmanız gerekiyor // belki sizde vardır.
1. Her yeni siparişin şebekeye eklenmesiyle elde edilecek ortalama fiyatın hesaplanması. En az sıfıra ulaşmak için bu fiyatın üzerine çıkmak gerekecek.
2. ortalama pozisyon tutma süresinin hesaplanması ve bu dönemde fiyat aralığına göre olası düşüşün tahmin edilmesi
3. Fiyat 2000'in tarihi düşük seviyesini tekrarlarsa rezerv fonlarının hesaplanması.
Peki, sen ver, hadi, sana iyi şanslar!
// yaklaşık 10 dolar - bu bir strateji meselesi. ondan uzaksın. martini bir tenekedir ve 10 doları aşar.
Bu sistemin komisyoncudan belirli gereksinimleri ve ihlal edilmemesi gereken kuralları vardır, her şey takip edilirse her şey yoluna girer.
Yani, hedefsiz ticaret, iyi, iyi)))) Jenka iş başında. (cho cho a enka seni hayal kırıklığına uğratmayacak)
Ağaçkakan, ticaret yapmıyorum, diyorum) Hedefler uzun zamandır boyandı)
Martinim yok, kilit ızgaram var, tüm emirler üst üste geliyor, sat ile sat arasında 10 puan, al ile al arasında 10 puan var ama sat ile al arasında 5 puan fark var, spread ortada eşit paylara yerleştirilir.
Kazanç hareketten geliyor, kanal içinde ve dışarıda bir masraf var, bir yıldır çalışıyorum, sadece giderler için, çünkü fiyat sürekli düşüyor, ama bazen kâr eden ve güçlendiren o zayıf büyüme, daha fazla genişleme için mümkün kılan mevduat.
Ağaçkakan, takas etmiyorum, diyorum)
Pozitif kilitler, tıpkı ters kilitler gibi, zaten ölüdür ve Hisse senedi için takasla ilgili bir güçlük dışında kesinlikle hiçbir şey ifade etmez, yoksa stratejimi anladığınızı mı söylüyorsunuz? //cevaba gerek yok, tamam mı?
Sadece doğru dengeyi ve Öz sermaye büyüme eğrilerini vereceğim
seninle cehenneme. (Genellikle ticaret yaptığınızdan şüpheliyim)))) ekran jokeyi)