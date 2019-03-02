FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1325
her 10pp - kanalın çeyreğine 0.1 lot, daha sonra 0,2 ila yarısı, kanalın diğer yarısı 0,4'te en üstteki 1 lot 400 sipariş miktarında, kanal genişliği 3485 puan
bakiye tutarı 85 563$
hayır, 400 sipariş için yeterli para olmayacak... Peki tüm bu shnyaga'nın getirisi nerede? Bu geometrik bir ilerleme...
//Yanılıyor olsam da...
Evet, hiçbir şey yok, spread'in bir parçası var, takastan değil. Evet ve size ulaşmanın uzun zaman almasına sevindim, çünkü asıl görev tüm kilitleri kapatmak değil, kütleyi maksimum partiye pompalamak. Ve her zaman kapatabilirsiniz, biri diğerinin pahasına, aradaki fark yine cebinizde kalacak, sadece biraz daha eksi pozisyonlar kapanacak.
Pekala, sen bir sapıksın!!!
yayılmadan sadece size forex'e erişim sağlayan kişiye gider
Ve onlardan bana gidiyor
eğer öyle görünüyorsan o zaman takas da yayılmanın bir parçasıdır, sadece + ve - ile bölünür, burada + ile itaat için bir mikro bonus verirler ve eksi ile kârın bir bölümünü alırlar, ancak özellikle aptal olanlar için, aynı zamanda kayıp, dedikleri gibi, cimri iki, bazen üç kez öder
Burada bir "superscalper" ile konuştum, bu yüzden bana MM'nin nasıl ticaret yaptıklarını söyledi - her zaman piyasadalar ve bir sürü siparişle uğraşıyorlar. Ama 400'e zaten onun için bile çok fazla
onlar. aynı şartlara sahipler mi? evet, bu bir ortaklık programıdır .... bir takasa bineceksiniz, ancak buna dikkat edin ...
Bunlar takassız hesaplardır, şimdi neredeyse tüm brokerlerde var.
Binmeyeceksin, zaten çalıştın, sadece anlaşmayı daha sık güncellemen gerekiyor, o zaman bir geri ödeme olacak, 400 sipariş için bir artıyı günde sadece 12 dolara kapatman gerekiyor, işte takas kefaret, aylarca monitöre aptal aptal bakamazsın ve yapacak bir şey yok
Scalper henüz Lesha Amca kadar büyümedi