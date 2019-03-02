FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1709
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Zogman, eğer bir analistsen ve vadeli işlemlerin ve opsiyonların sona ermesi sırasında ne olacağını bilmiyorsan, o zaman söyleyecek sözüm yok. Bir keresinde iyi bilinen bankaların analisti olup olmadığımı sormuştunuz. Bu yüzden sana söyleyeceğim. Hiç kimse değiller ve onları aramanın bir yolu yok.
Eh, son kullanma her zaman olur . Neden şimdi vaapche ticareti yapmıyorsunuz? ))
Achtung'dayım.
sen iyimsersin
Peki onlara para ödeyen ağaçkakanların doktoru kim?
Achtung'dayım.
Peki onlara ödeme yapan dchtlamların doktoru kim?
Achtung'dayım.
Kahretsin, ilginç görünüyor - bu takvime göre, ilk ticaret 2 yıl önceydi http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_product_calendar_futures.html
Peki, tamam, hala öğreniyorum)) Her ay sona ermiyorlar mı? Örneğin, 15 Haziran'da başka bir sona erme. Önümüzdeki 15 Temmuz. Genel olarak, görünüşe göre hala öğreniyor ve öğreniyorum))
Kahretsin, ilginç görünüyor - bu takvime göre, ilk ticaret 2 yıl önceydi http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_product_calendar_futures.html
herkese merhaba =) yazlık vay canına =))) hamam, havuz .. votka, bira, barbekü .... Kimyagerin günü geçmedi =)
Havalıyım =) kızım kendi ellerimle kum havuzu yaptı =)))))) üzülecek =)))))
Evet, her ay üç ayda bir vadeli işlemler sona eriyor.
hangi gelecek - teslimat mı yoksa değil mi?
Beyler, şartnameyi okuyun ve sorular kaybolacak.
Bununla ne yapmam gerekiyor?)))
Hayır ... pound euroyu haç yoluyla sıktı ... Ilyukha tarafından onaylanan tüm berbat sabah masallarını kırarak)))
Çiftleri ve çapraz kursları matlab'a osilatörler şeklinde koyun ve bakın ...
bakalım bu hafta...