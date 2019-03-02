FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1709

stranger :
Zogman, eğer bir analistsen ve vadeli işlemlerin ve opsiyonların sona ermesi sırasında ne olacağını bilmiyorsan, o zaman söyleyecek sözüm yok. Bir keresinde iyi bilinen bankaların analisti olup olmadığımı sormuştunuz. Bu yüzden sana söyleyeceğim. Hiç kimse değiller ve onları aramanın bir yolu yok.
Eh, son kullanma her zaman olur. Neden şimdi vaapche ticareti yapmıyorsunuz? ))
 
Daniil Stolnikov :
Eh, son kullanma her zaman olur . Neden şimdi vaapche ticareti yapmıyorsunuz? ))

Achtung'dayım.

Zogman :
sen iyimsersin
artık hiçbir şey bilmiyorum
ama bilmek istiyorum ama çevremde konuşacak kimse yok hatta ya çok zor


ps
ama bu analistler yağma yapıyor muhtemelen yeterli olmayacak

yoksa yanılıyor muyum

Peki onlara para ödeyen ağaçkakanların doktoru kim?

 
stranger :

Achtung'dayım.

Peki onlara ödeme yapan dchtlamların doktoru kim?

sen daha iyi bilirsin ben hiçbir şey bilmiyorum
ama bence analistlerin maaşı fena değil
Öte yandan, belki bu böyle bir görünürlük bakımıdır ve tüm bankalar analistleri tutar.
ve raporlarını müşterilere gönderin - henüz kabul edildi veya enayileri çekmek için bir imajı korumanın bir yolu
chitaol ve borsadaki başka bir yön hakkında, seçkin analistin görüşü hisseleri düşürebilir
ama kesinlikle handikap üzerinde çalışmayacak
 
stranger :

Achtung'dayım.

Peki, tamam, hala öğreniyorum)) Her ay sona ermiyorlar mı? Örneğin, 15 Haziran'da başka bir sona erme. Önümüzdeki 15 Temmuz. Genel olarak, görünüşe göre hala öğreniyor ve öğreniyorum))

Daniil Stolnikov :
Peki, tamam, hala öğreniyorum)) Her ay sona ermiyorlar mı? Örneğin, 15 Haziran'da başka bir sona erme. Önümüzdeki 15 Temmuz. Genel olarak, görünüşe göre hala öğreniyor ve öğreniyorum))

Kahretsin, ilginç görünüyor - bu takvime göre, ilk ticaret 2 yıl önceydi http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_product_calendar_futures.html
Evet, her ay üç ayda bir vadeli işlemler sona eriyor.
herkese merhaba =) yazlık vay canına =))) hamam, havuz .. votka, bira, barbekü .... Kimyagerin günü geçmedi =)

Havalıyım =) kızım kendi ellerimle kum havuzu yaptı =)))))) üzülecek =)))))

 
stranger :
Evet, her ay üç ayda bir vadeli işlemler sona eriyor.
hangi gelecek - teslimat mı yoksa değil mi?
 
Zogman :
hangi gelecek - teslimat mı yoksa değil mi?
Beyler, şartnameyi okuyun ve sorular kaybolacak.
 
stranger :
Beyler, şartnameyi okuyun ve sorular kaybolacak.
Gelecek ve spot fiyatlar arasındaki ilişki nedir?
 
Vizard_ :
Bununla ne yapmam gerekiyor?)))
Hayır ... pound euroyu haç yoluyla sıktı ... Ilyukha tarafından onaylanan tüm berbat sabah masallarını kırarak)))
Çiftleri ve çapraz kursları matlab'a osilatörler şeklinde koyun ve bakın ...

bakalım bu hafta...


