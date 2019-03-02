FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1705

Daniil Stolnikov :
nerede açık olduğuna bağlı. Yükselirse - bence en az 1.105
aşağı
 
Zogman :
aşağı
ne kadar olduğuna bağlı. Tüm depo için şanslı olmayabilirseniz))
 
Daniil Stolnikov :
Kanada düştü

her şey pamuklu, çok pamuklu.

Euro'yu seviyelerden piramit edeceğim, ilk tekrar testi yakalayamadım ama zaten 2 tane var, durak sanal.


 

http://930e888ea91284a71b0e-62c980cafddf9881bf167fdfb702406c.r96.cf1.rackcdn.com/data/tvc_901f15a5663ed4edf320c69219d71f82.png

Evra Pound ve Audi

Grafiklerin benzer olduğunu söyleyebilirim.

sihirbaz, değil mi?

 
Çocuklarım, alışveriş pound ile başlar)
 
stranger :
Çocuklarım, alışveriş pound ile başlar)
henüz kırık - emin değilim
 
Zogman :

sihirbaz, değil mi?

Bununla ne yapmam gerekiyor?)))
Hayır ... pound euroyu haç yoluyla sıktı ... Ilyukha tarafından onaylanan tüm berbat sabah masallarını kırarak)))
Çiftleri ve çapraz kursları matlab'a osilatörler şeklinde koyun ve bakın ...
 

Şimdi, Kanadalıya göre durum 2 hafta önceki sterlinle benzer.

 
Bütün bunlar ilk başta komik geliyor, sonra sadece sıkıcı ve üzücü hale geliyor.
