FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1705
nerede açık olduğuna bağlı. Yükselirse - bence en az 1.105
aşağı
ne kadar olduğuna bağlı. Tüm depo için şanslı olmayabilirseniz))
birinin euro ve pound'da hiçbir değeri yok sadece uzun süre sallanıyor
Kanada düştü
her şey pamuklu, çok pamuklu.
Euro'yu seviyelerden piramit edeceğim, ilk tekrar testi yakalayamadım ama zaten 2 tane var, durak sanal.
http://930e888ea91284a71b0e-62c980cafddf9881bf167fdfb702406c.r96.cf1.rackcdn.com/data/tvc_901f15a5663ed4edf320c69219d71f82.png
Evra Pound ve Audi
Grafiklerin benzer olduğunu söyleyebilirim.
sihirbaz, değil mi?
Çocuklarım, alışveriş pound ile başlar)
Hayır ... pound euroyu haç yoluyla sıktı ... Ilyukha tarafından onaylanan tüm berbat sabah masallarını kırarak)))
Çiftleri ve çapraz kursları matlab'a osilatörler şeklinde koyun ve bakın ...
Şimdi, Kanadalıya göre durum 2 hafta önceki sterlinle benzer.