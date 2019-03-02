FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1276

mmmoguschiy :
Tamamen farklı bir senaryo duydum - euro dünya para birimidir

Her "uzmanın" kendi senaryosu vardır. ))

Eski ABD Hazine Bakanı: Çin, ABD'yi bölgesel bir güce dönüştürecek >>>

tol64 :

Her "uzmanın" kendi senaryosu vardır. ))

Eski ABD Hazine Bakanı: Çin, ABD'yi bölgesel bir güce dönüştürecek >>>

Gidin bu düveleri ayıklayın - tatlı zencefilli kurabiye gibi kırılırlar - ya oranı yükseltiriz ya da yükseltmeyiz ... Şimdi yine yazdan bahsediyorlar ... Ama daha yaz değil)) O zaman uçalım
 

neredeyse seçilen yön:


 

şöyle:

veya bunun gibi:


 

Euro'yu nedense hesaplamadım, sistem zaten %8'lik bir düşüş verdi.

umarım kayıpları azaltmak zorunda kalmazsın

 

çubuklar bizim her şeyimiz:

düzeltme yoluyla olsa bile ....

 
Lesorub :

çubuklar bizim her şeyimiz:


çubuklar, Noel ağaçları... 1.051 ve üstü
 

ve kızıl saçlı Bai delikten çıktı:

Enstrümanlarda çok iyi bir gün olmadığını cho ... şimdiye kadar piyasada oyuncak bebekler ...
 
_new-rena :
Enstrümanlarda çok iyi bir gün olmadığını cho ... şimdiye kadar piyasada oyuncak bebekler ...

zyr, loys üzerinde pound nereden alınır, uzun sürmedi, köknar ağaçları yandı ...

