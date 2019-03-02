FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1276
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
klavyede uyuyakaldı mı? )) mesajı düzenle
Tamamen farklı bir senaryo duydum - euro dünya para birimidir
Her "uzmanın" kendi senaryosu vardır. ))
Eski ABD Hazine Bakanı: Çin, ABD'yi bölgesel bir güce dönüştürecek >>>
Her "uzmanın" kendi senaryosu vardır. ))
Eski ABD Hazine Bakanı: Çin, ABD'yi bölgesel bir güce dönüştürecek >>>
neredeyse seçilen yön:
şöyle:
veya bunun gibi:
Euro'yu nedense hesaplamadım, sistem zaten %8'lik bir düşüş verdi.
umarım kayıpları azaltmak zorunda kalmazsın
çubuklar bizim her şeyimiz:
düzeltme yoluyla olsa bile ....
çubuklar bizim her şeyimiz:
ve kızıl saçlı Bai delikten çıktı:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1269
Enstrümanlarda çok iyi bir gün olmadığını cho ... şimdiye kadar piyasada oyuncak bebekler ...
zyr, loys üzerinde pound nereden alınır, uzun sürmedi, köknar ağaçları yandı ...