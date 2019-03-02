FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1277

Lesorub :

zyr, loys üzerinde pound nereden alınır, uzun sürmedi, köknar ağaçları yandı ...

akım biraz duracak - köprüler boşanacak ve ....
 
_new-rena :
akım biraz duracak - köprüler boşanacak ve ....

bırakın yetiştirsinler...

yeri ve zamanı var, neden almıyorsun?


 

hm, şans yok...

yani pound üzerinde çubuklar tamamen aşağı çalışacak

ve bu 1.4400 - 1.4304...

 
sonra yetişecekler ve çalışmaya devam edecekler.
 
petrellerin kayaları kırmak için açıklanamaz arzusu.
 
Sonbaharda ziyafet devam edecek ve paritenin altında olduğunu düşünüyorum ama Avrupa'nın olmayacağı bir gerçektir ve euro kuruna bağlı değildir. Ve evet, bazen bu saçmalığı burada okuyorum, aptallık gibi görünüyor.
 
stranger :
Sonbaharda ziyafet devam edecek ve paritenin altında olduğunu düşünüyorum ama Avrupa'nın olmayacağı bir gerçektir ve euro kuruna bağlı değildir. Ve evet, bazen bu saçmalığı burada okuyorum, aptallık gibi görünüyor.
Strenzhushko, dışarı çıktın, peki, seçenekler hakkında ne düşünüyorsun, bize eziyetlerini söyle?
stranger :
Sonbaharda ziyafet devam edecek ve paritenin altında olduğunu düşünüyorum ama Avrupa'nın olmayacağı bir gerçektir ve euro kuruna bağlı değildir. Ve evet, bazen bu saçmalığı burada okuyorum, aptallık gibi görünüyor.
Ayrıca karıma sonbahardan önce para bozdurmak için kıpırdamamasını söylüyorum. tam olarak yapıştırılmamış cho ... finansal bir hesaplaşmaya benziyor.
 
iIDLERr :
Strenzhushko, sen çıktın, peki, seçenekler hakkında ne düşünüyorsun, bize eziyetlerini söyle?
Bu konuyu kimseyle konuşmayacağım.
 
EURNZD Express'e binmek isteyenler tekrar platforma davetlidir...
