FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1277
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
zyr, loys üzerinde pound nereden alınır, uzun sürmedi, köknar ağaçları yandı ...
akım biraz duracak - köprüler boşanacak ve ....
bırakın yetiştirsinler...
yeri ve zamanı var, neden almıyorsun?
hm, şans yok...
yani pound üzerinde çubuklar tamamen aşağı çalışacak
ve bu 1.4400 - 1.4304...
Sonbaharda ziyafet devam edecek ve paritenin altında olduğunu düşünüyorum ama Avrupa'nın olmayacağı bir gerçektir ve euro kuruna bağlı değildir. Ve evet, bazen bu saçmalığı burada okuyorum, aptallık gibi görünüyor.
Sonbaharda ziyafet devam edecek ve paritenin altında olduğunu düşünüyorum ama Avrupa'nın olmayacağı bir gerçektir ve euro kuruna bağlı değildir. Ve evet, bazen bu saçmalığı burada okuyorum, aptallık gibi görünüyor.
Strenzhushko, sen çıktın, peki, seçenekler hakkında ne düşünüyorsun, bize eziyetlerini söyle?