FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1275

evet, hadi 1.67 gidelim. hadi dağılalım. Pindos paradan başka bir şey satmaz. tırtıl yok, iPhone yok. ve onlara kursu nafik mi verdi? parite, daha düşük değilse. Haydi bakalım.
 
Eh, en azından bununla:

 
Veya bundan:

 
En son gülen iyi güler
 
Ah nasıl, bilge adamlar yorgun. oklar, sayılar, bazı çizgiler. Burada bir yön seçtik ve gidiyoruz.
 
Orada seçtiğin şeyi derinden oyuncak et. İstediği yere gidecek
 
sonbahardan önce değil. belki her şey başlar
 
Burada parite sonbahardan daha erken başlamayacak)) Bu arada sallanalım
 
her şey kabuslarda. İsrail'in sonu, İran-Suudi savaşı, Avrupa'nın çöküşü, 30.000 altın (şimdiki parayı kimse ödemeyecek). peki, amero.


sekiz

 
klavyede uyuyakaldı mı? )) mesajı düzenle

Tamamen farklı bir senaryo duydum - euro dünya para birimidir
