FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1698
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sana da iyi bayramlar =)
Geçen Cumaydı
Kimin uzmanlığı?
Romanları sallamak güzel ... Bu forumu okuyan tüm yatırımcıların bir euro için yeterli hamuru olmayacak ve 10 peep için sallanmayacak)))
ama kahretsin .... demek istedin ilk zirvede girdin ... ama ben düşündüm ki ...
iltifat etmeyin)
hayat basit bir şeydir, %90 moron, 5 yeterli ve 5 teorisyen)
Öğretmen nirvanada, cıvatayı şapırdatıyor
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Peki, nereye tırmandın, yaşlı piç)))
Akciğerlerde Evra yok, Kanadalı bir kolya var ve 10'da değil............ Mdya ......
yani bu kadar erken tuzlamaya gerek yoktu =)
ama kahretsin .... demek istedin ilk zirvede girdin ... ama ben düşündüm ki ...
Geçen Cumaydı
Kimin uzmanlığı?
yani bu kadar erken tuzlamaya gerek yoktu =)
Bu anlaşmalar olmasaydı daha yükseğe tırmanır mıydı sence? İnsanlar için her şey... zaten 100 tarafından devrildi... Roman.. 1.2537'lik bir tepeniz var mı?
evet yüksekten bahsediyorum =) pip peşinde değilim benim için rakamlar daha önemli
dönüş bölgesini neden göstermedin sanıyorsun =)
ve 2340+ için bir borç olduğunu yazdı - peki, neden tüm kartları açıklasın =)
ve işte buradaydı =)
ve bu yüzden euro bir hafta boyunca büyümüyor ve düşmüyor. 1.0850+- yazarken üç aylık seviyelerin konfor bölgesinde sıkışıp kaldım