artikul :
Pazara en iyi giriş, var olmayandır )))

Selamlar!

Haddelenmiş, biliyor musun, mutluluk?

 
Roman Busarov :
benimkini hesaplamaya çalış =))))
Eh, elbette tüm satırlarını hesaplamadım ... sadece özü çıkardım ...

seninki ... dün baktığım şey - daha fazla hemoroid (sıçrama) ... bir baskın dışında işe yaramadı ...

Evet, yine de pek beğenmedim açıkçası... Evra varsa göster ekrana...


 
stranger :
Oğlum 0750-60'dan önce seğirmezdim. Ve sonra, orada gerçeğe bakmak gerekecek. Ve ne, orada Yusufkhodzha seni 1.0825 tahmin etti?)))
Nasıl olsa sigara içerdim. önemli bir seviyeden aşağı itildi
 
stranger :
Profesör, her zaman nereye gidiyorsunuz?)))
Asi ruhum, av ve balık bakımından zengin Vinitu çayırlarında dolaştı)))
 
artikul :
Öğretmenle mağarada tekerlek yedin mi?)
 
stranger :
Öğretmenle mağarada tekerlek yedin mi?)
ÖĞRETMEN hakkındaki tüm bu masalların nereden geldiğini söyle, onu ilk gördüğümde gerçekten bir öğretmen olduğunu düşündüm, sonra o alaycılığı anladım, ama artık bizimle olmadığını düşündüm ve sonra şuna bak. yaşayan karakter ve ona çok dikkat
 
Zogman :
Öğretmen - O Büyük ve Bilgedir, hepimize bunu nasıl yapmamamız gerektiğini öğretti. Kişisel örnekle.
 
stranger :
Öğretmen - O Büyük ve Bilgedir, hepimize bunu nasıl yapmamamız gerektiğini öğretti. Kişisel örnekle.

sana nasıl yapılacağını kim öğretti?

Herkes, her şey, herkes kaybetse de, genel olarak Forex'te kazanabileceğinizi size kim verdi?

 

gitme....


Bir pound, bir Audi, bir Yeni Zelandalı aldım.
