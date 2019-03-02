FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1178
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Giyivermek)))
İlya, tüm bu çizgiler senin için aynı, çünkü ne gösterdiklerini anlamıyorsun ve neden bazılarının fiyatı bile fark etmediğini anlamıyorsun, diğerleri duvar gibi)
Giyivermek)))
İlya, bütün bu çizgiler senin için aynı, çünkü ne gösterdiklerini anlamıyorsun ve neden bazılarının fiyatı bile fark etmediğini anlamıyorsun, diğerleri duvar gibi )
fiyat duvar gibi...
fiyat duvar gibi...
ge-gee
İlya, kazlar ha-ha diyor, tavuk ko-ko, kachechka vak-vak, neden her şeyi açıklaman gerekiyor)))
toynaktan ne kadar içtiğine bağlı...
kıkırdamak
toynaktan ne kadar içtiğine bağlı...
kıkırdamak
İlya, küçük değilsin, nereye ve neyi kazacağını söyledim, hatta sana bir kürek verdim, yani ilgi varsa, kaz, ama değil ...., biliyorsun.
ve bakılacak ne var ... insanlara bir tahliye attılar ... onları kurtaracak ....
Garip, gümüşle romantizm mi yaşıyorsun?
Pazartesi günü karşılaştırma için kilolara bakalım...