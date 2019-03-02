FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1178

Yeni yorum
 

Giyivermek)))

İlya, tüm bu çizgiler senin için aynı, çünkü ne gösterdiklerini anlamıyorsun ve neden bazılarının fiyatı bile fark etmediğini anlamıyorsun, diğerleri duvar gibi)

 
stranger :

Giyivermek)))

İlya, bütün bu çizgiler senin için aynı, çünkü ne gösterdiklerini anlamıyorsun ve neden bazılarının fiyatı bile fark etmediğini anlamıyorsun, diğerleri duvar gibi )

fiyat duvar gibi...


 
Lesorub :

fiyat duvar gibi...


ge-gee
 
stranger :
ge-gee
 
Lesorub :
İlya, kazlar ha-ha diyor, tavuk ko-ko, kachechka vak-vak, neden her şeyi açıklaman gerekiyor)))
 
stranger :
İlya, kazlar ha-ha diyor, tavuk ko-ko, kachechka vak-vak, neden her şeyi açıklaman gerekiyor)))

toynaktan ne kadar içtiğine bağlı...

kıkırdamak

 
Lesorub :

toynaktan ne kadar içtiğine bağlı...

kıkırdamak

İlya, küçük değilsin, nereye ve neyi kazacağını söyledim, hatta sana bir kürek verdim, yani ilgi varsa, kaz, ama değil ...., biliyorsun.
 
stranger :
İlya, küçük değilsin, nereye ve neyi kazacağını söyledim, hatta sana bir kürek verdim, yani ilgi varsa, kaz, ama değil ...., biliyorsun.
Pazartesi günü karşılaştırma için kilolara bakalım...
 

ve bakılacak ne var ... insanlara bir tahliye attılar ... onları kurtaracak ....

Garip, gümüşle romantizm mi yaşıyorsun?

 
Lesorub :
Pazartesi günü karşılaştırma için kilolara bakalım...
Bak, daha fazla paylaşım olmayacak.
1...117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185...2119
Yeni yorum