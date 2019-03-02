FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1656

Vizard_ :


Ruble için ne görüyorsunuz?
 
Vizard_ :
Ana şey ganimet içine girmemek)))

----------------------------------

Polonyalılar Duda adında yeni bir cumhurbaşkanı seçtiler...

bakalım neler yapılacak...

Yunanlılar borçlarımızı ödemeyeceğiz diye bağırıyor ... umursamıyoruz ... ve temerrüde düşmekten korkmuyoruz ...

Yani bizimki zaten borçların affedilmesini düşünüyor)))
 
Zogman :
Ruble için ne görüyorsunuz?
Genelde 46-47 bekliyordum ama hemen almadılar bile...
Bence kriz bitti...
 
stranger :
Yani bizimki zaten borçların affedilmesini düşünüyor)))

Ve bilinen bölgede insan hakları iptal edildi... İstedikleri gibi kanunsuz olacaklar)))

Eğlenceli okuma -

http://cyber-berkut.org/docs/materials.zip

 
Vizard_ :
Genelde 46-47 bekliyordum ama hemen almadılar bile...
Bence kriz bitti...

http://www.finmarket.ru/news/4021267

petrol de rubleye düşerse...

Gerçi kim bilir

Zogman :

http://www.finmarket.ru/news/4021267

petrol de rubleye düşerse...

Gerçi kim bilir

elbette düşecek .. korelasyonlar güçlü ... ve bütçenin bir şeylerle doldurulması gerekiyor)))
yaklaşık 45 xs'nin altında ... hatta geri çevrildi ... prensipte, geçen sonbaharda
küçük oyuncular (madenciler) nakavt edildi ... mona ve sakin ol ... ve maliyet fiyatı
şu anda küçük değil ... gerçi kısa süre önce pendoslar militanlardan varil başına 10 dolar alıyorlardı ...
 
Vizard_ :
elbette düşecek .. korelasyonlar güçlü ... ve bütçenin bir şeylerle doldurulması gerekiyor)))
yaklaşık 45 xs'nin altında ... hatta geri çevrildi ... prensipte, geçen sonbaharda
küçük oyuncular (madenciler) nakavt edildi ... mona ve sakin ol ... ve maliyet fiyatı
şu anda küçük değil ... gerçi kısa süre önce pendoslar militanlardan varil başına 10 dolar alıyorlardı ...
Bence şu an ciddi anlamda düşmesi pek olası değil, en azından 73 ve muhtemelen 80'i göreceğiz.
 
Zogman :

http://www.finmarket.ru/news/4021267

petrol de rubleye düşerse...

Gerçi kim bilir

şimdi pendos sizi 3 hamlede mat edecek - uzun süre hatırlayacaksınız

Artık rubleyi hangi yasalara göre hareket ettiğini anlamıyorum - kesinlikle petrol altında değil))
 
stranger :
Bence şu an ciddi anlamda düşmesi pek olası değil, en azından 73 ve muhtemelen 80'i göreceğiz.
Petrolü opsiyonlar ve vadeli işlemlerle analiz edebilir misiniz?
 
stranger :
Bence şu an ciddi anlamda düşmesi pek olası değil, en azından 73 ve muhtemelen 80'i göreceğiz.

elbette düşecek - petrolden sonraki ruble anlamına geliyordu ...

yaklaşık 73 ... fena bir rakam değil ... arşivci baktı mı? beğendin mi?

