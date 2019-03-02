FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1656
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ana şey ganimet içine girmemek)))
----------------------------------
Polonyalılar Duda adında yeni bir cumhurbaşkanı seçtiler...
bakalım neler yapılacak...
Yunanlılar borçlarımızı ödemeyeceğiz diye bağırıyor ... umursamıyoruz ... ve temerrüde düşmekten korkmuyoruz ...
Ruble için ne görüyorsunuz?
Bence kriz bitti...
Yani bizimki zaten borçların affedilmesini düşünüyor)))
Ve bilinen bölgede insan hakları iptal edildi... İstedikleri gibi kanunsuz olacaklar)))
Eğlenceli okuma -
http://cyber-berkut.org/docs/materials.zip
Genelde 46-47 bekliyordum ama hemen almadılar bile...
Bence kriz bitti...
http://www.finmarket.ru/news/4021267
petrol de rubleye düşerse...
Gerçi kim bilir
http://www.finmarket.ru/news/4021267
petrol de rubleye düşerse...
Gerçi kim bilir
yaklaşık 45 xs'nin altında ... hatta geri çevrildi ... prensipte, geçen sonbaharda
küçük oyuncular (madenciler) nakavt edildi ... mona ve sakin ol ... ve maliyet fiyatı
şu anda küçük değil ... gerçi kısa süre önce pendoslar militanlardan varil başına 10 dolar alıyorlardı ...
elbette düşecek .. korelasyonlar güçlü ... ve bütçenin bir şeylerle doldurulması gerekiyor)))
yaklaşık 45 xs'nin altında ... hatta geri çevrildi ... prensipte, geçen sonbaharda
küçük oyuncular (madenciler) nakavt edildi ... mona ve sakin ol ... ve maliyet fiyatı
şu anda küçük değil ... gerçi kısa süre önce pendoslar militanlardan varil başına 10 dolar alıyorlardı ...
http://www.finmarket.ru/news/4021267
petrol de rubleye düşerse...
Gerçi kim bilir
Artık rubleyi hangi yasalara göre hareket ettiğini anlamıyorum - kesinlikle petrol altında değil))
Bence şu an ciddi anlamda düşmesi pek olası değil, en azından 73 ve muhtemelen 80'i göreceğiz.
Bence şu an ciddi anlamda düşmesi pek olası değil, en azından 73 ve muhtemelen 80'i göreceğiz.
elbette düşecek - petrolden sonraki ruble anlamına geliyordu ...
yaklaşık 73 ... fena bir rakam değil ... arşivci baktı mı? beğendin mi?