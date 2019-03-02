FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1655

Yeni yorum
 
Zogman :
bu yüzden bu küpü ben de soruyorum?
Schaub'du)
[Silindi]  
stranger :
Schaub'du)

eğlendim ... =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))

ve son olarak dikdörtgen çiziyorum =))))))))))))))))

 
Roman Busarov :

eğlendim ... =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))

Neden, bu kadar iyi bir küp, çiftlikte işimize yarayabilir.
 
stranger :
Neden, bu kadar iyi bir küp, çiftlikte işimize yarayabilir.
tohum depolamak)
[Silindi]  
stranger :
Neden, bu kadar iyi bir küp, çiftlikte işimize yarayabilir.
Avrupa'ya açılan pencere
 
Eski.. böyle tasvir etmek gerekiyordu.. Böylece daha net olacak ve bağlantıyı görebilirsiniz =)
Dosyalar:
24_05_2015_2.png  28 kb
 
lexflyx :
Eski.. böyle tasvir etmek gerekiyordu.. Böylece daha net olacak ve bağlantıyı görebilirsiniz =)
daha net, ama kristal netliğinde değil... neyse, hayır, bir küp mü?)))
[Silindi]  
Zogman :
daha net, ama kristal netliğinde değil... neyse, hayır, bir küp mü?)))

sadece siyah bir arka plan çileden çıkarır =)

 
Zogman :
daha net, ama kristal netliğinde değil... neyse, hayır, bir küp mü?)))
Eh, öyle dediler.. Hareket etmek için! =) Ve unutmayın - aFFtar bir küp değil, bir dikdörtgen üzerinde ısrar ediyor! =)
 
Roman Busarov :
Avrupa'ya açılan pencere
Ana şey ganimet içine girmemek)))

----------------------------------

Polonyalılar Duda adında yeni bir cumhurbaşkanı seçtiler...

bakalım neler yapılacak...

Yunanlılar borçlarımızı ödemeyeceğiz diye bağırıyor ... umursamıyoruz ... ve temerrüde düşmekten korkmuyoruz ...

1...164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662...2119
Yeni yorum