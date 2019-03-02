FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1177

tol64 :
Bu arada, günün sonu çoktan geldi ve sopalar çekildi. Dün aşağı çekenlerin tam tersi yönde. )))

Bu gençlerin ebedi trajedisi))) Al şimdi bu çubukların hangi yöne yapıştığını anlayın

 
stranger :

Öğretmen bunların disk olduğunu söyledi, tuhaf bir fantezisi var)))

Ve Ilya, ay alımları ve Audi satışlarıyla bir yerlerde kayboldu (

Genel olarak, yine sert bir konuşma çıktı, ancak bugün yavaş yavaş, yavaş))))

Her şey güzel olacak, kesin olarak biliyorum...
 
hedefler değişmedi...
 
Takım elbise üzerinde "Adidas"
 
stranger :

Bu gençlerin ebedi trajedisi))) Al şimdi bu çubukların hangi yöne yapıştığını anlayın

bai, umarım kapalı?

1.03... ufukta...

pound:


 
Hayır, umut etme)))
 
Lesorub :

bai, umarım kapalı?

1.03... ufukta...

pound:

Yani dün çubuklar poundun üzerindeydi, sadece bugün yükseldi. Peki ya "hedefler değişmedi"? )))
 
Depo değişiyor, hedef yok))))
 
Sesler! İyi slogan. )))
 
tol64 :
Yani dün çubuklar poundun üzerindeydi, sadece bugün yükseldi. Peki ya "hedefler değişmedi"? )))

ne olmuş? alttakileri çektiler ve bugünün sonucu ile üst hedefleri çizecekler

Hangileri önce çözülecek, bir hafta içinde öğreneceğiz ...

koloputları at, aynısını alacaksın

