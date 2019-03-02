FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1176
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
trollemeye devam...
Biraz yorgun... (
Biraz yorgun... (
Yorgun sonra yorgun bak bu hafta saflarımız nasıl daraldı, kaç genç kayboldu))))
Öğretmen, buldozerden ticaret yaparak yeni bir sürü toplamanın zamanı geldi))))
Yorgun sonra yorgun bak bu hafta saflarımız nasıl daraldı, kaç genç kayboldu))))
Öğretmen, buldozerden ticaret yaparak yeni bir sürü toplamanın zamanı geldi))))
Gina'yı uzun zamandır görmedim, nereye kayboldu?
bu sizin yorumunuz (teoriyi size açıkladığımı unutmayın - herhangi bir saçmalık olur - sadece fiyat geçerse), tüm hızıyla devam etti ve uzun bir süre için bir düzeltme planlandı - 1.04'ten sonra 1.02'den sonra aldılar ve haberlere gitti.
Eh, haberler fiyatı etkilemiyor, tabii ki süper acil olmayan bir şey olmadığı sürece, ancak oranlar, tarım dışı ürünler, bunların hepsi Mui Ne, istedikleri yerde ileri geri ve daha ileri. 02'nizin yakında gideceği haberlerinden önce bile söyledim. Mavi olanı görüyor musun? Bu parite ve fiyat ona yakınken herkes için iyi ama ben daha da iyisini istiyorum)))) Şimdi fiyat Haziran kontratının zirvesine oturdu ve üzerinde bir sürü babel var, bırak gitsin bugün daha yüksek, mırıldanacaklar ve olduğu yerde bırakacaklar)
Eh, haberler fiyatı etkilemiyor, tabii ki süper acil olmayan bir şey olmadığı sürece, ancak oranlar, tarım dışı ürünler, bunların hepsi Mui Ne, istedikleri yerde ileri geri ve daha ileri. 02'nizin yakında gideceği haberlerinden önce bile söyledim. Mavi olanı görüyor musun? Bu parite ve fiyat ona yakınken herkes için iyi ama ben daha da iyisini istiyorum)))) Şimdi fiyat Haziran kontratının zirvesine oturdu ve üzerinde bir sürü babel var, bırak gitsin bugün daha yüksek, mırıldanacaklar ve olduğu yerde bırakacaklar)
"Boynuzlar" olacak)
Öğretmen bunların disk olduğunu söyledi, tuhaf bir fantezisi var)))
Ve Ilya, ay alımları ve Audi satışlarıyla bir yerlerde kayboldu (
Genel olarak, yine sert bir konuşma çıktı, ancak bugün yavaş yavaş, yavaş))))
Eh, haberler fiyatı etkilemiyor, tabii ki süper acil olmayan bir şey olmadığı sürece, ancak oranlar, tarım dışı ürünler, bunların hepsi Mui Ne, istedikleri yerde ileri geri ve daha ileri. 02'nizin yakında gideceği haberlerinden önce bile söyledim. Mavi olanı görüyor musun? Bu parite ve fiyat ona yakınken herkes için iyi ama ben daha da iyisini istiyorum)))) Şimdi fiyat Haziran kontratının zirvesine oturdu ve üzerinde bir sürü babel var, bırak gitsin bugün daha yüksek, mırıldanacaklar ve olduğu yerde bırakacaklar)
İşte Audi 7810 yolunda ve paranın %50'si var, yani gösteri bugünlük sona eriyor. Kukla yorgun.