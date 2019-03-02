FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1058
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kim satar zannedersem sattılar sormadım)
63'e bir düzeltme hakkında bir düşünce vardı.
Bir şey sessiz yabancı : ,,,Belki bir şey düşündü?
Aynen öyle, daha dün bir sterlinlik satışa biraz eklemek istedim ve bu hamlelerle her şey...
Garip, seni yıllardır tanıyorum. Pilotlarla nasıl ticaret yaptığınızı hatırlıyorum. ve büyükbaba sevgisi dönemleri... Size profesyonelce söylüyorum: seçeneklerin bir anlamı yok. kendi tek kuruşunu riske atmayan çok akıllı analistler tarafından icat edildiler. ama beyin mastürbasyon liderliği yapabilir. Efsane bir şekilde akıllıca, paranın nereye geleceğini bildiğini söyledi. burada partimizde lineer olmayan her türlü difuru deniyoruz. ah lanet olsun.....
1.5000 eklemeyi başardım. ))
Peki ya posta gerçeği? İnsanlarla paylaşabilirsin...
Olaydan sonra insanlara kesinlikle gösterilmelidir, o zaman şubede iki gün boyunca orada olmayan bağırış olmaz.
Yani olaydan sonra, her şeyi söyleyebilir ve gösterebilirsin, ne anlamı var?
Sadece tahminler! diğer her şey sapkınlık!
Kafirlerin rafında!!!!
Yani olaydan sonra, her şeyi söyleyebilir ve gösterebilirsin, ne anlamı var?
Sadece tahminler! diğer her şey sapkınlık!
İki tembel Yahudi. Ben koymazdım ama 0.8 rakamım açıklandı.
http://www.youtube.com/watch?v=41gAzN4Yg3M
Vay bu iyimiş.