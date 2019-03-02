FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1058

stranger :

Kim satar zannedersem sattılar sormadım)

63'e bir düzeltme hakkında bir düşünce vardı.

Garip, seni yıllardır tanıyorum. Pilotlarla nasıl ticaret yaptığınızı hatırlıyorum. ve büyükbaba sevgisi dönemleri... Size profesyonelce söylüyorum: seçeneklerin bir anlamı yok. kendi tek kuruşunu riske atmayan çok akıllı analistler tarafından icat edildiler. ama beyin mastürbasyon liderliği yapabilir. Efsane bir şekilde akıllıca, paranın nereye geleceğini bildiğini söyledi. burada partimizde lineer olmayan her türlü difuru deniyoruz. ah lanet olsun.....
Bir şey sessiz yabancı : ,,,Belki bir şey düşündü?
 
azfaraon :
Bir şey sessiz yabancı : ,,,Belki bir şey düşündü?
peki piyasayı yönlendiren rakam ne durumda?
 
stranger :
Aynen öyle, daha dün bir sterlinlik satışa biraz eklemek istedim ve bu hamlelerle her şey...
1.5000 eklemeyi başardım. ))
 
iIDLERr :
Seçenekleri takas etmediğini "profesyonelce" yanıtladı. )))
 
tol64 :
Peki ya posta gerçeği? İnsanlarla paylaşabilirsiniz...
 
chepikds :
stranger :
Yani olaydan sonra, her şeyi söyleyebilir ve gösterebilirsin, ne anlamı var?

Sadece tahminler! diğer her şey sapkınlık!

Kafirlerin rafında!!!!

 
chepikds :

istediğimi gösteririm
 

İki tembel Yahudi. Ben koymazdım ama 0.8 rakamım açıklandı.

http://www.youtube.com/watch?v=41gAzN4Yg3M

Vay bu iyimiş.

Кедми: Армия Евросоюза против Армии России. Кто победит?
Кедми: Армия Евросоюза против Армии России. Кто победит?
  • 2015.03.12
  • www.youtube.com
Евросоюз стоит на пороге создания собственных вооруженных сил. Понятно, что новая армия планируется как противовес российским войскам. Известный военно-полит...
