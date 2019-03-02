FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1031

Ishim :
kaldıraçtan yoksundur! ve forex'e dönüşecek!

Tamam, şimdi daha az yazacağım, yarın köye gireceğim ah, ölü modem, hayatın tüm güzellikleri)

Dikkatlice okuyun))) Düzeltme yapılmayacaktır)))

 
tuma88 :

Profesyonel ızgaraya göre 0,9800 kadar uzaklaştırdım.



Teşekkür ederim !
Şimdi 04385'im var))) Alım yukarı ve aşağı seğirmeye başladı, belki bu zaten diptir? )))
 
_new-rena :
TAMAM. resim şimdi tamamlandı. Tradedun içimden atladığında ve ilham perisi atladığında yakında yazacağım)

yani bir programınız var, nasıl bir tradedun?


[Silindi]  
Lesorub :

yani bir programınız var, nasıl bir tradedun?


Etrafta o kadar az altın var ki???? Şimdi bir bakacağım .... evet, o zaman uyumayacağım ...
 
artikul :

Tamam, şimdi daha az yazacağım, yarın köye gireceğim ah, ölü modem, hayatın tüm güzellikleri)

Dikkatlice okuyun))) Düzeltme yapılmayacaktır)))

demoda zaten bir buçuk biçme makinesi! öyle yapıyorlar, girmeye vaktin olmayacak..

evet haklısın kızlar nereli ((((

 
artikul :
Şimdi 04385'im var))) Alım yukarı ve aşağı seğirmeye başladı, belki bu zaten diptir? ) ))
ama prog ne olacak!? - tereyağı ile yağlayın
 
_new-rena :
aynı tırmık))) burada indekslerken bu hoş bir sürpriz oldu. Bu arada bir hindi (ücretli) geçenlerde buraya foruma ücretsiz olarak atıldı, tk. bu tama çalışmıyor. Bir kişiye yardım etmek için bir gösteri ile baktım ve bir işçi olduğu ortaya çıktı, ben de ona bir baykuş tokatladım)))

Nerede ?
beni at.
teşekkür etmek !
 
Ishim :
ama prog ne olacak!? - tereyağı ile yağlayın
Git bir şablon çiz, sinolog)))
 
Ishim :

demoda zaten bir buçuk biçme makinesi! öyle yapıyorlar, girmeye vaktin olmayacak..


Jena gerçekten çok ses getirecek...
[Silindi]  
tuma88 :

Nerede ?
beni at.
teşekkür etmek !
her şeyi temizledi. kontrol edilen akım. mevcut isim olabilir. burada .
