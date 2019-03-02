FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1031
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
kaldıraçtan yoksundur! ve forex'e dönüşecek!
Tamam, şimdi daha az yazacağım, yarın köye gireceğim ah, ölü modem, hayatın tüm güzellikleri)
Dikkatlice okuyun))) Düzeltme yapılmayacaktır)))
Profesyonel ızgaraya göre 0,9800 kadar uzaklaştırdım.
Teşekkür ederim !
TAMAM. resim şimdi tamamlandı. Tradedun içimden atladığında ve ilham perisi atladığında yakında yazacağım)
yani bir programınız var, nasıl bir tradedun?
yani bir programınız var, nasıl bir tradedun?
Tamam, şimdi daha az yazacağım, yarın köye gireceğim ah, ölü modem, hayatın tüm güzellikleri)
Dikkatlice okuyun))) Düzeltme yapılmayacaktır)))
demoda zaten bir buçuk biçme makinesi! öyle yapıyorlar, girmeye vaktin olmayacak..
evet haklısın kızlar nereli ((((
Şimdi 04385'im var))) Alım yukarı ve aşağı seğirmeye başladı, belki bu zaten diptir? ) ))
aynı tırmık))) burada indekslerken bu hoş bir sürpriz oldu. Bu arada bir hindi (ücretli) geçenlerde buraya foruma ücretsiz olarak atıldı, tk. bu tama çalışmıyor. Bir kişiye yardım etmek için bir gösteri ile baktım ve bir işçi olduğu ortaya çıktı, ben de ona bir baykuş tokatladım)))
Nerede ?
beni at.
teşekkür etmek !
ama prog ne olacak!? - tereyağı ile yağlayın
demoda zaten bir buçuk biçme makinesi! öyle yapıyorlar, girmeye vaktin olmayacak..
Nerede ?
beni at.
teşekkür etmek !