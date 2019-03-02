FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1032

artikul :
Git bir şablon çiz, sinolog)))
Evet şaka yapıyorum ))))) sat sat!
 
Lesorub :
Jena gerçekten çok ses getirecek...
euro / yen satın al - o o Kârla ateş edeceğim))))
 
Ishim :
F9 klavyedeki en lekesiz tuş)))
tuma88 :

Nerede ?
beni at.
teşekkür etmek !
Bir önceki sayfada okudunuz mu bilmiyorum, link PM'de)
 
artikul :
F9 klavyedeki en lekesiz tuş)))
ve orada kim var?
 
Ishim :
Ama nasıl harcayacağım?

Evet, Pound'dan sabah koşarak gelecek ...

 
Ishim :
Bu samimi bir soru
Ishim :
"bal" bulaşmış, F9-ku'ya dokunmaya çalışın ....))) tam seks)
 
artikul :
hiçbir şey belayı önlemiyordu - program sessizce barışçıl bir şekilde vızıldıyordu ....
Bugün garip, güzel) kesinlikle pounder'ı kırmadı.
