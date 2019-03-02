FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1034

artikul :
Pantolonunun içinde mi uyuyorsun? )))
burada bir günde çok takla atıyorsun .... aile pantolonunu kastetti)
 
_new-rena :


parite - her zaman 1.0000000

her zaman bir hata vardır.
belki 0.9900? veya 0.9800

teşekkür etmek !
tuma88 :
burada şef pariteye gitti. bana öyle geliyor ki hata ondan tahmin edilebilir
 
_new-rena :
burada bir günde çok takla atıyorsun .... aile pantolonunu kastetti)
belki külot?

teşekkür etmek !
 

Ishim, bir chuyka'yı reddetmeyeceksin)))

Zyr, yükseliş radikali yeşilimsi))) Satın alma enerjisine göre, satış osilatörüne göre))) Program alım almayı reddetti, tüm emirleri bu'ya aktardı ve köy sınırlarını kaldırdı)))) Osilatör gösteriyorsa alımlar, hadi gidelim)))

doğal olarak)
 
artikul :

Ishim, bir chuyka'yı reddetmeyeceksin)))

Zyr, yükseliş radikali yeşilimsi))) Satın alma enerjisine göre, satış osilatörüne göre))) Program alım almayı reddetti, tüm emirleri bu'ya aktardı ve köy sınırlarını kaldırdı)))) Osilatör gösteriyorsa alımlar, hadi gidelim)))

Dinlemek! ve program senden daha akıllı - çok inatçı değil ve pantolonlar tüccardı)))))))))))))
Ishim :
etiketli MetaSoft4)
 
radikallerle uğraşmayın - kesecekler (((
 
bu arada, proshmantovka yerel güveni kırdı

