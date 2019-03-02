FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1033

Ishim :
euro / yen satın al - seni kârla vuracak))))
Henüz geri dönmek istemiyorum .... kalbe daha iyi ateş etmesine izin ver)
 
artikul :
Şimdi 04385'im var))) Alım yukarı ve aşağı seğirmeye başladı, belki bu zaten diptir? )))
1.0440 dün bahsedildi. (iyi bir yer).

ve burada birleşiyor



ancak açılı bir fare ile onay yok!

ve Eidler "parite"yi hatırlatıyor.Parite olarak ne düşünülmeli? 1.00 veya 1.04.

Bunu düşünürseniz, dönüşler o kadar keskin yapılmaz. 1.3900'de olduğu gibi olmalı. (durmadan durmak sıkıcı).

Bu nedenle .... 1.0270'den önce seğiren bir şey yok.

şekilde gösterilen göstergelerin yazarlarına teşekkürler!
tuma88 :
1.0440 dün bahsedildi. (iyi bir yer).

kişisel mi izledin

parite - her zaman 1.0000000

 
Ishim :
hiçbir şey belayı önlemiyordu - program sessizce barışçıl bir şekilde vızıldıyordu ....
Sonra Artikul, her zaman olduğu gibi, geceyi kapattı ve uyumaya gitti)))
 
_new-rena :
kişisel mi izledin

açık.
teşekkür etmek !

(gizemlere kapılmış)))))))))))))))
 
artikul :
Sonra Artikul, her zaman olduğu gibi, geceyi kapattı ve uyumaya gitti)))

yanlış sipariş mi aldın? (her şeyi kontrol ettin mi? - hafif gazlı su alarmı kasası)

Ekle. sabah Makale "pantolon" olmadan uyandı - ah, çok fazla demonuz var - Bunu hayal edeceğim ...))))

 

güçlü, ama yayılma yayılmadı, belki yarın...


Lesorub :

güçlü, ama yayılma yayılmadı , belki yarın...

her şey başlar) Eidler haklı.
 
stranger :

Ve ondan önce sadece dilini kaşıyabilirsin.

Adam da dibi hissetti.
Yeniden çizilebilir.
вероятная цель снижения пары 1,0788, максимальная - 1,0475 - 1,0411

ve böylece yakınsar ve başka bir yöntemle de.

Alt tarafı ilgi gördü. !!!!!!!!!!!!

teşekkür etmek !
 
Ishim :

yanlış sipariş mi aldın? (her şeyi kontrol ettin mi? - hafif gazlı su alarmı kasası)

Ekle. sabah Makale "pantolon" olmadan uyandı - ah, çok fazla demonuz var - Bunu hayal edeceğim ...))))

Pantolonunun içinde mi uyuyorsun? )))
