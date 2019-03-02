FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1033
euro / yen satın al - seni kârla vuracak))))
Şimdi 04385'im var))) Alım yukarı ve aşağı seğirmeye başladı, belki bu zaten diptir? )))
ve burada birleşiyor
ancak açılı bir fare ile onay yok!
ve Eidler "parite"yi hatırlatıyor.Parite olarak ne düşünülmeli? 1.00 veya 1.04.
Bunu düşünürseniz, dönüşler o kadar keskin yapılmaz. 1.3900'de olduğu gibi olmalı. (durmadan durmak sıkıcı).
Bu nedenle .... 1.0270'den önce seğiren bir şey yok.
şekilde gösterilen göstergelerin yazarlarına teşekkürler!
1.0440 dün bahsedildi. (iyi bir yer).
kişisel mi izledin
parite - her zaman 1.0000000
hiçbir şey belayı önlemiyordu - program sessizce barışçıl bir şekilde vızıldıyordu ....
kişisel mi izledin
açık.
teşekkür etmek !
(gizemlere kapılmış)))))))))))))))
Sonra Artikul, her zaman olduğu gibi, geceyi kapattı ve uyumaya gitti)))
yanlış sipariş mi aldın? (her şeyi kontrol ettin mi? - hafif gazlı su alarmı kasası)
Ekle. sabah Makale "pantolon" olmadan uyandı - ah, çok fazla demonuz var - Bunu hayal edeceğim ...))))
güçlü, ama yayılma yayılmadı, belki yarın...
Ve ondan önce sadece dilini kaşıyabilirsin.
Yeniden çizilebilir.
ve böylece yakınsar ve başka bir yöntemle de.
Alt tarafı ilgi gördü. !!!!!!!!!!!!
teşekkür etmek !
