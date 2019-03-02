FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1026
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот утро пятого и где был средний диапазон, с учетом того, что до верха не дошли все уже было ясно, закрыл покупки и продал.
Ну вот утро пятого и где был средний диапазон, с учетом того, что до верха не дошли все уже было ясно, закрыл покупки и продал.
а если так?
Для начала я поделил движение цены на два типа - детерминированный (или цифровой, или дискретный) и недетменированный (или аналоговый, или непрерывный). Детерминированное движение - это пронос, коррекция, пронос, коррекция, то есть зона классического ТА. Там работает все и фибки и волны Эллиота и прочая муйня, как выражается Стренж. При изучении коррекций был выявлен тип движения в слепых зонах, где клинит все индикаторы. Это зона качелей или отрицательной дельты. Например идет мишкин тренд, берется тейк и начинается коррекция вверх, но при этом сигнальная линия непробиваемой машки опускается ниже средней линии энергетического облака и начинается частокол из ухтышек. После того как все сдуется рынок переходит в фазу недетерминированного движения цены. Это самая прибыльная фаза. У машки сильно вырастает период и цена долго-долго движется в одном направлении пробивая экстремумы и вызывая гул негодования у трейдунов. И так до ангуляции. )))
а если так?
а если так?
Детерминированное движение ..., ой кхе-кхе, прости)))
Да всяко может быть, ну как можно предсказать ??? )))) как уж торги пойдуть)
Пришел я к тебе как покупатель и предложил свою цену, лучше чем у других, ну не продашь чтоли? ))))
Поэтому качество сигнала (и соответственно профит) - это своевременная реакция на ситуацию, а не пережидание.
Согласен.
Для начала я поделил движение цены на два типа - детерминированный (или цифровой, или дискретный) и недетменированный (или аналоговый, или непрерывный). Детерминированное движение - это пронос, коррекция, пронос, коррекция, то есть зона классического ТА. Там работает все и фибки и волны Эллиота и прочая муйня, как выражается Стренж. При изучении коррекций был выявлен тип движения в слепых зонах, где клинит все индикаторы. Это зона качелей или отрицательной дельты. Например идет мишкин тренд, берется тейк и начинается коррекция вверх, но при этом сигнальная линия непробиваемой машки опускается ниже средней линии энергетического облака и начинается частокол из ухтышек. После того как все сдуется рынок переходит в фазу недетерминированного движения цены. Это самая прибыльная фаза. У машки сильно вырастает период и цена долго-долго движется в одном направлении пробивая экстремумы и вызывая гул негодования у трейдунов. И так до ангуляции. )))
и снова мы пришли к одному знаменателю.... я это уже прошел... рынок разный... законы меняются, но они одни и те же...главное понять где и когда какой работаеттт...
а где вкусняшки....
Детерминированное движение ..., ой кхе-кхе, прости)))
Да всяко может быть, ну как можно предсказать ??? )))) как уж торги пойдуть)
Пришел я к тебе как покупатель и предложил свою цену, лучше чем у других, ну не продашь чтоли? ))))
Это потому что нех ничего предсказывать, будет цена в нужном месте и если там будут условия для покупки или продажи, то тогда и надо открывать сделку. А до того можно только языки чесать.
Это потому что нех ничего предсказывать, будет цена в нужном месте и если там будут условия для покупки или продажи, то тогда и нажо открывать сделку.
Детерминированное движение ..., ой кхе-кхе, прости)))
Да всяко может быть, ну как можно предсказать ??? )))) как уж торги пойдуть)
Пришел я к тебе как покупатель и предложил свою цену, лучше чем у других, ну не продашь чтоли? ))))
мне не нуно тут зубы заговаривать, цель по фунту 5395 скоро увидете...
идут продажи по Ене, по Канадцу
ТР 117.35 ТР 1.2090
потом не говорите, что не предупреждал
мне не нуно тут зубы заговаривать, цель по фунту 5395 скоро увидете...
идут продажи по Ене, по Канадцу
ТР 117.35 ТР 1.2090
потом не говорите, что не предупреждал