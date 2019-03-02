FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1004

_new-rena :

))))

TAMAM!

Evre için bir tür tahmin var ama oyuncak euroyu ve şu anki Avrupa şefini sattım ama euro ile ne yapacağımı bilmiyorum, şimdilik satıyorum? kimisi yukarı diyor, kimisi aşağı...

Burada kimse bir şey demiyor, profesör rakam dedi, dillerin geri kalanı kaşınıyor. Ve her gün ne ovabilirsin? Limitler belirledim ve ayrıldım.

 
_new-rena :
manuel mi otomatik mi?
kulplar
[Silindi]  
stranger :
Ben de zaten taradım. şu anda terminalde bir eurochif arıyordum ve bulamadım. Chifoenka'yı sattım, yayılmanın üzerinden atladığım ortaya çıktı) Biliyorum ...

pek güzel değil ama önemli bir şey:

ancak kullanmasam da 10 dakikalık gecikmeyi sevmiyorum...

ilk yeşil çağrıdan önce bir satın alma gibi görünüyor, hedef tam olarak değil. anlaşılabilir, çünkü belirlenmiş bir fiyat skalası yok (solda)...

 
_new-rena :

Ben de zaten taradım. şu anda terminalde bir eurochif arıyordum ve bulamadım. Chifoenka'yı sattım, yayılmanın üzerinden atladığım ortaya çıktı) Biliyorum ...

Şimdi size pound için de resmimi göstereceğim. akımı biraz sayacak, böylece daha güzel olacak)

Ve çizecek ne var

[Silindi]  
stranger :

Ve çizmek için ne var

tuzlamak için ihtiyacın olanı alıyor musun?
 
_new-rena :
Ama program görünmüyor mu?) Orada, körler bile nereden ve nereye kadar görecek)

[Silindi]  
stranger :
Ama program görünmüyor?) Orada, körler bile nereden ve nereye kadar görecek)

İtiraf ediyorum, hiçbir şekilde baş edemiyorum, gece körlüğü zaten kulaklarıma basıyor)))))) sonuç için zaten iki seçenek var, gözlemleyeceğiz ...

şu anda şişko şamandıralar ve torknetler yiyor (fiyat mavi renkte)

[Silindi]  
Bicus :

İzleme nerede? Ve sonra zaten her türlü arabayı duydum, test edenleri oynadım. Ve izleme olarak - ve yıldırım tahliyesi. )))

2015.03.10 17:00:13 satmak 0.02 euro 1.0758 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 34.80
2015.03.10 18:04:34 satmak 0.02 euro 1.0707 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 24.60
2015.03.11 01:00:05 satın almak 0.02 euro 1.0687 0.0000 0.0000 1.0583 0,00 0,00 0,00 -20.80
2015.03.11 01:00:07 satın almak 0.02 euro 1.0688 0.0000 0.0000 1.0583 0,00 0,00 0,00 -21.00
2015.03.11 03:00:19 satmak 0.02 euro 1.0701 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 23.40
2015.03.11 03:00:21 satmak 0.02 euro 1.0700 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 23.20
2015.03.11 08:00:02 satın almak 0.02 euro 1.0689 0.0000 0.0000 1.0583 0,00 0,00 0,00 -21.20
2015.03.11 08:00:04 satın almak 0.02 euro 1.0690 0.0000 0.0000 1.0583 0,00 0,00 0,00 -21.40
2015.03.11 10:00:03 satmak 0.02 euro 1.0681 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 19.40
2015.03.11 10:00:08 satmak 0.02 euro 1.0683 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 19.80


+60% (henüz gün geçmedi)

Sorular kaldı mı?

))))

 

Satışa dönüştü...

 
_new-rena :


+60% (gün henüz geçmedi)

Sorular kaldı mı?

))))

İki soru: bu ne böyle? ve yüzdeler nerede?

