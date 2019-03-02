FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1011

Speculator_ :
Senin problemlerin var! Piyasaya biraz ara vermelisiniz!

???

Evet, sorun yok. Sadece "günde %10"luk pazarlar şimdiden gerçekten yıpranmış durumda. Matematik, 100$'lık bir başlangıç sermayesi ile 4 aydan biraz daha az bir sürenin, bir dolar milyoneri olmak için yeterli olduğunu kanıtladı.

milyoner misin Numara. Yani neh %10 kazanma kolaylığını doldurun.

)))

 
Bicus :

???

Günde %10'dan bahsetmek bile istemiyorum, bazen oluyor, başka bir şey değil.
 
stranger :
Ve sisteme giriş yapan kullanıcıyı görmeye geldin.
Kurulum sırasında girdiğim ve girdiğim başka bir giriş yok. Daha sonra sistemin zaten açık olmadığı ve kendisinin esasen bir kontrol (virüs) olmadığı ortaya çıkıyor.
 
Bicus :

Hayır, yargılama yok.

Hepimiz güzel resimlerin nasıl gösterileceğini biliyoruz. Yılda bir kez, Öğretmenin bile iyi girişleri vardır.

))))

ayda 1.0562 giriş

 
Speculator_ :
Kurulum sırasında girdiğim ve girdiğim başka bir giriş yok. Daha sonra sistemin zaten açık olmadığı ve kendisinin esasen bir kontrol (virüs) olmadığı ortaya çıkıyor.

Girişte bir seçim var en azından Mandrake ve redhat'ta bir kullanıcı veya root vardı ve şifre aynı.

Size bir şey söyleyeceğim, eğer ayarlara girmenize izin vermezlerse, o zaman kök altında değilsiniz.

 
Ishim :

Vazgeçtim Senesey, onu izlemek için, iki çift stresli, o yüzden bir şey demeyeceğim ama oldukça çılgın görünüyor)))
 
Bicus :

???

Para kazanmanın kolaylığı hakkında bir şey söylemedim. Ancak orta derecede sabırlı bir yaklaşımla para kazanabilirsiniz ve fena değil. 1000$'a 100$'a gelince, ticaret yapmadım. Bu kadar büyük bir risk neden psikolojik olarak zordur.
 
stranger :
Girişte bir seçim var en azından Mandrake ve redhat'ta bir kullanıcı veya root vardı ve şifre aynı.
XP'de olduğu gibi, uzak masaüstüne bir şifre belirleyene kadar bağlanmayacaksınız. Girişi otomatik yaptım.
 
Speculator_ :
XP'de olduğu gibi, uzak masaüstüne bir şifre belirleyene kadar bağlanmayacaksınız. Girişi otomatik yaptım.
Oturumu kapatın ve tutamaçlar, oturum açma kökü ve parola ile oturum açın.
 
stranger :
Oturumu kapatın ve tutamaçlar, oturum açma kökü ve parola ile oturum açın.
Teşekkür ederim!
