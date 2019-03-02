FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1008

Yeni yorum
 
Speculator_ :

Linux ubuntu'yu kim bilir?

Ağa bağlanamıyorum!

Böyle bir Huawei E3272 cihazı aracılığıyla

Bugün Windu'yu bu cihazı iki saatliğine görmeye zorladım, yarın köyde))))
[Silindi]  
chepikds :

Dryn'ın bu Yahudi için iyi bir fahişeye ihtiyacı var!

Satışta sonuna kadar ayaktayım, daha fazlasını ekledim ...

ehhhh... süzgeci etkinleştirdi... çoğunlukla yardımcı oluyor, ama ne yazık ki her zaman değil...
 
_new-rena :

sadece fikrimi değiştirdim...

Hayır, yargılama yok.

Hepimiz güzel resimlerin nasıl gösterileceğini biliyoruz. Yılda bir kez, Öğretmenin bile iyi girişleri vardır.

))))

 
_new-rena :
ehhhh... süzgeci çalıştırdı...
1000 pipsten fazlasına dayanabilirim, seninki gibi fahiş bir ilgim yok... Ayda %10-20 kar olursa tatil olur!
 
Bicus :

Hayır, yargılama yok.

Hepimiz güzel resimlerin nasıl gösterileceğini biliyoruz. Yılda bir kez, Öğretmenin bile iyi girişleri vardır.

))))

Evet, güzel fotoğrafları bile yok, bak ona, neden girdi oraya, nereye gidecekti, xs.
[Silindi]  
chepikds :
1000 pipsten fazlasına dayanabilirim, seninki gibi fahiş bir ilgim yok... Ayda %10-20 kar olursa, o zaman bu bir tatil!
500'ü zaten döktüğünde, tekrar döktü - 250 ....
 
chepikds :
1000 pipsten fazlasına dayanabilirim, seninki gibi fahiş bir ilgim yok... Ayda %10-20 kar olursa tatil olur!
Yüksekten düşüğe, 900 sterlin için tüm kanala sahibim, 1000'i nerede oturtabilirim ve ne anlamı var?
 
stranger :
Evet, güzel fotoğrafları bile yok, bak ona, neden girdi oraya, nereye gidecekti, xs.

Yani kafamda resimler! Ne, kafanı patlatmak mı?

Ve burada yayınladığımız giriş noktaları, yol tarifleri vb.

 
chepikds :

Yani kafamda resimler! Ne, kafanı patlatmak mı?

Ve burada yayınladığımız giriş noktaları, yol tarifleri vb.

Kahretsin, neden her sabah bir saatimi çizelgeye çizmek için harcıyorum ....
 
Geri kalanların kremayı yağlayıp süzüldüğüne inanmayanlar var. Tryndeli yapmasan ve ticarete gitmesen iyi olur :-D

Bubunta'ya gelince, aşinayım. Ancak şimdi modem kullanmıyordum.
1...100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015...2119
Yeni yorum