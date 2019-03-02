FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1010
60 piplik alımla ne tür alımlar olur diye bir şey diyemem, yine de bir durak vardır)))
Sakal ... harikasın. Bir keresinde bara başarıyla girdim ve sen Tanrı'yı taşaklarından yakaladığını mı düşünüyorsun?
sl gerekli bir şeydir. Dışarıda oturmayacağım, kasık saçınızı yırtmaktansa bir kayıp ve sakince bira içmeye gitmek daha iyidir.
)))
yıkıldı. )))
satın alma limiti 1.4960.
O gönderide yayınlandı.
Bir aydır üzerindeyim, 0.1'i çok alırsak, biraz ve bir buçuk para olmadan yaptım ve şimdi 240 siyah askıda, bir kez çekmiyor) Ve bu 5346 ve 48'den yapılan alımların bu.
Bir aydır uğraşıyorum, 0.1'i çok alırsam, biraz ve bir buçuk para olmadan yaptım ve şimdi 240 siyah askıda, bir kez çekmiyor)
Efsane, bir tüccarın ne kadar deneyimli olduğudur, ancak bugün işi batırdı. Ama en azından bize karşı dürüst, izleme var, her şey görünür ve şeffaf. Geri kalan her şey sadece kelimelerle milyoner. Günde %10 onlara iki parmak gibi...
Hikaye anlatıcıları.
)))
Biri kalan yağsız kremaya inanmıyorken. Tryndeli yapmasan ve ticarete gitmesen iyi olur :-D
Bubunta'ya gelince, aşinayım. Ancak şimdi modem kullanmıyordum.
Bu dosyanın izinlerini nasıl değiştirebilirim?
Kyivstar web sitesine girdim, modem için yeni yakacak odun indirdim, kurdum ve çalıştı, ancak geçen yıl çalışmasına ve Linux ayarları Google olmasına rağmen eskilerini kullanmak istemedim)
Ama izleme yapmayacağım, çünkü ne benim ne de senin buna ihtiyacın var, ama resimlere bak ve şunu söyle - buradan satın alabilir miyim?
Bu dosyanın izinlerini nasıl değiştirebilirim?
Senin problemlerin var! Piyasaya biraz ara vermelisiniz!