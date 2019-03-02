FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1002
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
acele etmem
evet, onları nerede kapatacağınız önemli değil)))) ve orada ve orada aynı şey olacak, en azından nerede. benim için takassız bir depoda birikme rolü oynuyorlar ve yeniden yatırımın bu şekilde daha iyi çalışıp çalışmayacağını kontrol ediyorum)
Yeniden yatırım daha iyi olmayacak, bu nedenle lot 0.8 veya 1.5 olsaydı yeniden yatırım fena olmazdı. Ve 0.02'den sadece
anlamadın. Hangisi daha iyi? 0.02, 0.03, 0.04 veya 0.02, 0.04 ...
anlamadın. Hangisi daha iyi? 0.02, 0.03, 0.04 veya 0.02, 0.04 ... son seçenekle, elde ettiklerinizi korurken Kolya Amca için daha az ve daha az ikame edersiniz ve ilkiyle her zaman bükülmüş bir durumdasınız)))))
0.02-0.04 geometrik bir ilerlemedir, her zaman daha iyidir ve onlarcaya gittiğinizde adımı 0.01'de bırakmanız gerekir.
Dengesizlik kilitlenecek olsa da, ikinci testi hemen şimdi yapacağım. İzleyip geri dönüş yapacağım...
Baştan depozitoyu artırın, aksi takdirde dengesizlik devam eder.
Tutku ya hep ya hiçtir! )
Yani, bir deponun büyümesi gibi bir şeyin uzun süredir bazıları için sorun olmadığını hala anlamıyorsunuz? ) ve bu büyüme seçenekleri artık değerlendiriliyor)