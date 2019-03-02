FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1002

mmmoguschiy :
acele etmem
Yani çok küçük bir lotla, 1 tik -0.1 dolar. Ama satışta ciddi olarak oyalanacağım
 
_new-rena :
evet, onları nerede kapatacağınız önemli değil)))) ve orada ve orada aynı şey olacak, en azından nerede. benim için takassız bir depoda birikme rolü oynuyorlar ve yeniden yatırımın bu şekilde daha iyi çalışıp çalışmayacağını kontrol ediyorum)
Yeniden yatırım daha iyi olmayacak, bu nedenle lot 0.8 veya 1.5 olsaydı yeniden yatırım fena olmazdı. Ve 0.02'den sadece
Alexey :
Yeniden yatırım daha iyi olmayacak, bu nedenle lot 0.8 veya 1.5 olsaydı yeniden yatırım fena olmazdı. Ve 0.02'den sadece
anlamadın. Hangisi daha iyi? 0.02, 0.03, 0.04 veya 0.02, 0.04 ... son seçenekle, elde ettiklerinizi korurken Kolya Amca için daha az ve daha az ikame edersiniz ve ilkiyle her zaman bükülmüş bir durumdasınız)))))
 
_new-rena :
anlamadın. Hangisi daha iyi? 0.02, 0.03, 0.04 veya 0.02, 0.04 ...
Tutku ya hep ya hiçtir! )
 
_new-rena :
anlamadın. Hangisi daha iyi? 0.02, 0.03, 0.04 veya 0.02, 0.04 ... son seçenekle, elde ettiklerinizi korurken Kolya Amca için daha az ve daha az ikame edersiniz ve ilkiyle her zaman bükülmüş bir durumdasınız)))))
0.02-0.04 geometrik bir ilerlemedir, her zaman daha iyidir ve onlarcaya gittiğinizde adımı 0.01'de bırakmanız gerekir.
Alexey :
0.02-0.04 geometrik bir ilerlemedir, her zaman daha iyidir ve onlarcaya gittiğinizde adımı 0.01'de bırakmanız gerekir.
Dengesizlik kilitlenecek olsa da, ikinci testi hemen şimdi yapacağım. İzleyip geri dönüş yapacağım...
 
_new-rena :
Dengesizlik kilitlenecek olsa da, ikinci testi hemen şimdi yapacağım. İzleyip geri dönüş yapacağım...
Baştan depozitoyu artırın, aksi takdirde dengesizlik devam eder.
Alexey :
Baştan depozitoyu artırın, aksi takdirde dengesizlik devam eder.
Yani depo büyümesi kavramının ne olduğunu henüz anlamadınız, bazıları için uzun süredir sorun değil mi? ) ve bu büyüme seçenekleri artık değerlendiriliyor)
 
21april :
Tutku ya hep ya hiçtir! )
Kolya Amca uyumuyor. Bizimle ilgili değil))
 
_new-rena :
Yani, bir deponun büyümesi gibi bir şeyin uzun süredir bazıları için sorun olmadığını hala anlamıyorsunuz? ) ve bu büyüme seçenekleri artık değerlendiriliyor)
Ne için büyüme seçenekleri? İlgisi olmayanlar için başka ne ilgi çekici olabilir? ruhsal büyüme?
