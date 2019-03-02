FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1006

stranger :
Neden satın almak zorunda kaldın?
Ben pip istedim ... Pire yakaladım kısaca
 

52'den 5450'ye pound başına 3 satış limiti ve uzun süre aramanıza gerek yok, 5261'den satış yapın.

chepikds :
tırtıl yapmak istedim ... kısaca pire yakaladım
Böyle bir sanatı sadece Spekülatörde ör. önce danışılmalıdır)
 
_new-rena :
Ördek böyle bir sanat sadece Spekülatörde çıkıyor. önce danışılmalıdır)
Bu kahrolası bir izm, sanat değil)
stranger :
Bu kahrolası bir izm, sanat değil)
Başarılı olduğunda (kısacası aceleyle) günde 15 kez bile kaldırdı, onunla çıldırabilirsin ... Tüm pratiğimde hiç başarılı olamadım ... otomatik makineler manuel ticarete kaybetti, yüz pound.
 
stranger :
Neden satın almak zorunda kaldın?
Garip, bu soruyu altı aydır soruyorum. Seni beceriyorum ....., geçen yıl korkunç "parite" kelimesini söyledim
 
iIDLERr :
1.06)))

 
iIDLERr :
Hey! randa ne yapılır kapat veya sakla?
 
stranger :

52'den 5450'ye pound başına 3 satış limiti ve uzun süre aramanıza gerek yok, 5261'den satış yapın.

Tabii oraya ulaşırsa...

 
iIDLERr :
Ve benim için ne önemi var, parite parite değil, birkaç rakam için nereden alınıp satılacağı var, tüm ilgilendiğim bu ve para biriminde gün içindeki fiyatın peşinden koşmak hasta olmalı)))

Seni banyoya sokan ne yaptın?)))

