FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1006
Neden satın almak zorunda kaldın?
52'den 5450'ye pound başına 3 satış limiti ve uzun süre aramanıza gerek yok, 5261'den satış yapın.
tırtıl yapmak istedim ... kısaca pire yakaladım
Ördek böyle bir sanat sadece Spekülatörde çıkıyor. önce danışılmalıdır)
Bu kahrolası bir izm, sanat değil)
Garip, bu soruyu altı aydır soruyorum. Seni beceriyorum ....., geçen yıl korkunç "parite" kelimesini söyledim
1.06)))
52'den 5450'ye pound başına 3 satış limiti ve uzun süre aramanıza gerek yok, 5261'den satış yapın.
Tabii oraya ulaşırsa...
Ve benim için ne önemi var, parite parite değil, birkaç rakam için nereden alınıp satılacağı var, tüm ilgilendiğim bu ve para biriminde gün içindeki fiyatın peşinden koşmak hasta olmalı)))
Seni banyoya sokan ne yaptın?)))