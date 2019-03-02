FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1565

Vizard_ :
Zamanın önemi yok...
Sadece hayat önemlidir...
Bahar akşamı...
Hayat zamanla sınırlıdır
 
Alexey Busygin :
Yaşlanma sürecini tersine çeviren denizanası ve diğer hayvanlar var...

Büyümek - büyümek ... ve hop - o zaten gençleşmeye başladı ...)))

 
Alexey Busygin :
Hayat hiçbir şeydir - Öğretmenin gülümsemesi her şeydir!!!

 

uyanmak...


 
stranger :

Tavsiyeye ihtiyacın olduğunda o nerede!
 
Vizard_ :
Gençleşmeye başlamadı, sadece eski hücreler ilk seviyeye düşüyor ve büyüme yeniden başlıyor. Benzer bir şey, değiştirilebilir derileri olan yılanlarda meydana gelir. Sadece bir katman bırakırlar ve miduz her şeye sahiptir.
 
Alexey Busygin :
Seninle ne kadar zor)))

Vizard_ :

Hadi göster bana, ölümsüz denizanaları hakkında bir program izledim, sonsuza kadar mutlu yaşıyorlar.

Bu kadar ileri bir yaşta yaşamamış olsalar da, pterodaktillerin ölümsüzlüğe sahip olduklarına dair bir varsayım var. Arkeologlar tarafından bulunan bir pterodaktil iskeletine göre, bilim adamları onun yaklaşık 5000 yıl yaşadığı sonucuna vardılar. Kim bilir belki de bir çeşit kemik hastalığı vardı.

 
Alexey Busygin :

Piz_ets ... ona bilgi veriyorlar ama transferden bahsediyor)))
Hala bize çizgi film anlatıyorsun...
sıkıcı şeyler...
